الأرصاد: منخفض صحراوي جديد يضرب مصر خلال ساعات



منخفض صحراوي منخفض صحراوي



تشهد حالة الطقس، خلال الساعات القادمة، وتحديدا بعد غدٍ الجمعة، مرور منخفض صحراوي جديد على البلاد، حيث ترتفع درجات الحرارة علي جميع الأنحاء لتصل درجة الحرارة على القاهرة 38 درجة وتتجاوز 40 درجة علي جنوب البلاد لتكون درجات الحرارة أعلي من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.



وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، فإن يوم الجمعة يشهد نشاط الرياح الجنوبية الجافة وتزداد سرعة هباتها ايضا وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي غرب البلاد والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وتنخفض علي إثرها الرؤية الأفقية علي الطرق الصحراوية.



وأوضحت هيئة الأرصاد، من خلال صور الأقمار الصناعية التي نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن منخفض جوي في حركته يكون سريع حيث يمر يوم الجمعة ليعبر مصر مغادرا إيها الي بلاد الشام وعلية تنخفض درجات الحرارة سريعا لتعود حول معدلاتها الطبيعية يوم السبت القادم 30 ابريل.

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وحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن الارتفاع في درجات الحرارة، يوم الجمعة المقبلة، هو ارتفاع مؤقت، بسبب منخفض جوي وتعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي اعتبارا من السبت بداية الأسبوع الجديد، وتظل أيضا درجات الحرارة مستقرة عند 32 درجة على القاهرة غدا الخميس، دون أي ظواهر جوية تؤثر على نشاط أو حركة المواطنين على مستوى الجمهورية.وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن التحذير من حالة الطقس خلال طقس أخر أيام رمضان، تخص طقس يوم الجمعة المقبلة فقط، بسبب منخفض جوي وباقي الأيام الأجواء مستقرة بكافة المحافظات.درجات الحرارةعن درجات الحرارة المتوقعة، يوم الجمعة، خلال ذروة المنخفض الصحراوي، والمتزامن مع طقس أخر أيام رمضان، تكون كالتالي:القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 21السواحل الشمالية 37 للعظمى والصغرى 19جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 25شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 23جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 26