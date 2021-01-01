الأرصاد: منخفض صحراوي جديد يضرب مصر خلال ساعات

تشهد حالة الطقس، خلال الساعات القادمة، وتحديدا بعد غدٍ الجمعة، مرور منخفض صحراوي جديد على البلاد، حيث ترتفع درجات الحرارة علي جميع الأنحاء لتصل درجة الحرارة على القاهرة 38 درجة وتتجاوز 40 درجة علي جنوب البلاد لتكون درجات الحرارة أعلي من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.
وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، فإن يوم الجمعة يشهد نشاط الرياح الجنوبية الجافة وتزداد سرعة هباتها ايضا وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي غرب البلاد والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وتنخفض علي إثرها الرؤية الأفقية علي الطرق الصحراوية.
وأوضحت هيئة الأرصاد، من خلال صور الأقمار الصناعية التي نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن منخفض جوي في حركته يكون سريع حيث يمر يوم الجمعة ليعبر مصر مغادرا إيها الي بلاد الشام وعلية تنخفض درجات الحرارة سريعا لتعود حول معدلاتها الطبيعية يوم السبت القادم 30 ابريل.
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