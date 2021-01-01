امريكا تقرر مصادرة الأصول الروسية

وافق الكونجرس الأمريكي، على مبادرة تشريعية تتضمن مصادرة السلطات الأمريكية لبعض الأصول المرتبطة بالاتحاد الروسي من أجل بيعها وتقديم مساعدة إضافية إلى كييف، بما في ذلك المساعدات العسكرية.
وقد أيد هذا القانون 417 نائباً بـ الكونجرس ، وعارضه ثمانية. ووفقًا لهذه المبادرة.
ويتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذ جميع الخطوات التي ينص عليها الدستور لمصادرة أصول الأجانب الذين تم الحصول على أموالهم جزئيًا من خلال الفساد، والتي يُزعم أنها مرتبطة بـ السلطات الروسية.
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