تسريبات : سماعة سوني اللاسلكية القادمة Sony LinkBuds S تدعم التشغيل التلقائي



Sony LinkBuds S Sony LinkBuds S

أوضحت تسريبات نشرت في مدونة “Walkman” أن سماعة سوني اللاسلكية القادمة Sony WF-LSN900 أو التي قد تنطلق بعنوان LinkBuds S تدعم التشغيل التلقائي.



تستعد شركة سوني لإطلاق التحديث الجديد من سماعة LinkBuds، ولقد نشرت صور مسربة عبر SnoopyTech توضح تصميم السماعة اللاسلكية المرتقبة.



وتشير التسريبات إلى أن سماعة سوني القادمة WF-LSN900 أو التي تعرف بسماعة “LinkBuds S” ستدعم التبديل السريع والسلس من النمط الذي يدعم الإستماع إلى محيط المستخدم إلى نمط إلغاء الضوضاء المتقدم.

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كما سيكون لدى المستخدم ميزة التشغيل التلقائي للصوتيات المفضلة للمستخدم، لذا من المتوقع أن تأتي السماعة اللاسلكية بإعدادات صوتية ترتكز على الموقع.أيضاً تأتي السماعة اللاسلكية بتصميم يجمع بين بعض مواصفات WF-1000XM4 وWF-C500، كما تأتي السماعة اللاسلكية بمستشعر للقرب لدعم ميزة إلغاء الضوضاء بكفاءة أعلى.وتؤكد التسريبات على أن السماعة اللاسلكية تأتي بألوان الأسود، والذهبي، وأيضاً اللون الأبيض، ومن المتوقع أيضاً أن تأتي حافظة الشحن بنفس الألوان.