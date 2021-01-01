تسريبات : سماعة سوني اللاسلكية القادمة Sony LinkBuds S تدعم التشغيل التلقائي

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تسريبات : سماعة سوني اللاسلكية القادمة Sony LinkBuds S تدعم التشغيل التلقائي

صورة الخبر: Sony LinkBuds S
Sony LinkBuds S

أوضحت تسريبات نشرت في مدونة “Walkman” أن سماعة سوني اللاسلكية القادمة Sony WF-LSN900 أو التي قد تنطلق بعنوان LinkBuds S تدعم التشغيل التلقائي.

تستعد شركة سوني لإطلاق التحديث الجديد من سماعة LinkBuds، ولقد نشرت صور مسربة عبر SnoopyTech توضح تصميم السماعة اللاسلكية المرتقبة.

وتشير التسريبات إلى أن سماعة سوني القادمة WF-LSN900 أو التي تعرف بسماعة “LinkBuds S” ستدعم التبديل السريع والسلس من النمط الذي يدعم الإستماع إلى محيط المستخدم إلى نمط إلغاء الضوضاء المتقدم.

كما سيكون لدى المستخدم ميزة التشغيل التلقائي للصوتيات المفضلة للمستخدم، لذا من المتوقع أن تأتي السماعة اللاسلكية بإعدادات صوتية ترتكز على الموقع.

أيضاً تأتي السماعة اللاسلكية بتصميم يجمع بين بعض مواصفات WF-1000XM4 وWF-C500، كما تأتي السماعة اللاسلكية بمستشعر للقرب لدعم ميزة إلغاء الضوضاء بكفاءة أعلى.

وتؤكد التسريبات على أن السماعة اللاسلكية تأتي بألوان الأسود، والذهبي، وأيضاً اللون الأبيض، ومن المتوقع أيضاً أن تأتي حافظة الشحن بنفس الألوان.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تسريبات : سماعة سوني اللاسلكية القادمة Sony LinkBuds S تدعم التشغيل التلقائي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
31705

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager