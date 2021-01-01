تسريبات : سماعة سوني اللاسلكية القادمة Sony LinkBuds S تدعم التشغيل التلقائي

أوضحت تسريبات نشرت في مدونة “Walkman” أن سماعة سوني اللاسلكية القادمة Sony WF-LSN900 أو التي قد تنطلق بعنوان LinkBuds S تدعم التشغيل التلقائي.
تستعد شركة سوني لإطلاق التحديث الجديد من سماعة LinkBuds، ولقد نشرت صور مسربة عبر SnoopyTech توضح تصميم السماعة اللاسلكية المرتقبة.
وتشير التسريبات إلى أن سماعة سوني القادمة WF-LSN900 أو التي تعرف بسماعة “LinkBuds S” ستدعم التبديل السريع والسلس من النمط الذي يدعم الإستماع إلى محيط المستخدم إلى نمط إلغاء الضوضاء المتقدم.
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