ينطلق هاتف iQOO Z6 بمعالج Snapdragon 680 وسعر يبدأ من 195 دولار

أطلقت iQOO اليوم هاتف iQOO Z6 الذي يأتي بمعالج Snapdragon 680 ويدعم الإتصال بشبكات 4G، كما يتوفر في السوق الهندي بسعر يبدأ من 195 دولار.
يتميز هاتف iQOO Z6 4G بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، وجودة عرض Full HD Plus، أو بدقة 2408 في 1080 بيكسل، ومعدل لمس 180Hz، كما تتضمن الشاشة مستشعر للبصمة مدمج.
كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 680، وذاكرة عشوائية 4 أو 6 أو8 جيجا بايت رام، كما يدعم ذاكرة إفتراضية 4 جيجا بايت رام، ويأتي بسعة تخزين 128 جيجا بايت.
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