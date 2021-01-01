ينطلق هاتف iQOO Z6 بمعالج Snapdragon 680 وسعر يبدأ من 195 دولار

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صورة الخبر: iQOO Z6
iQOO Z6

أطلقت iQOO اليوم هاتف iQOO Z6 الذي يأتي بمعالج Snapdragon 680 ويدعم الإتصال بشبكات 4G، كما يتوفر في السوق الهندي بسعر يبدأ من 195 دولار.

يتميز هاتف iQOO Z6 4G بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، وجودة عرض Full HD Plus، أو بدقة 2408 في 1080 بيكسل، ومعدل لمس 180Hz، كما تتضمن الشاشة مستشعر للبصمة مدمج.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 680، وذاكرة عشوائية 4 أو 6 أو8 جيجا بايت رام، كما يدعم ذاكرة إفتراضية 4 جيجا بايت رام، ويأتي بسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما ينطلق الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر bokeh بدقة 2 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة FunTouch OS 12، كما يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان للسوق الهندي هما الأسود والأزرق، بسعر يبدأ من 195 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

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