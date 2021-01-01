متاح الآن لهواتف Pixel المدعومة إصدار Android 13 Beta 1



Android 13 Beta 1 Android 13 Beta 1

أطلقت جوجل اليوم أول إصدار تجريبي من Android 13 والذي أصبح متاحًا الآن للاختبار العام. وكما هو الحال دائمًا مع الإصدارات التجريبية من Android، فإن التثبيت واللعب يكون أسهل بكثير من الإصدارات الخاصة بالمطورين.



إذا كنت مهتمًا بتجربة Android 13 Beta 1 ولديك هاتف ذكي مدعوم من Google Pixel، فيمكنك التوجه إلى موقع Android Beta Program هنا وتسجيل جهازك.



بعد ذلك، من المفترض أن تتلقى Android 13 Beta 1 كتحديث برنامج في غضون بضع دقائق (احيانًا تصل إلى بضع ساعات). سيتم أيضًا إرسال الإصدارات التجريبية اللاحقة إليك مباشرةً تمامًا مثل تحديثات البرامج العادية، وينطبق الشيء نفسه على الإصدار الأخير من Android 13 بمجرد أن يصبح جاهزًا تمامًا.

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إذا كنت تقوم بالفعل بتشغيل إصدار معاينة المطور لنظام Android 13، فستحصل على الإصدار التجريبي الأول (والتالي) أيضًا.يأتي Android 13 Beta 1 مع أذونات جديدة لوصول أكثر دقة إلى ملفات الوسائط وواجهات برمجة تطبيقات محسّنة لتوجيه الصوت. والتطبيقات التي تريد الوصول إلى الوسائط على هاتفك لديها الآن ثلاثة أذونات مختلفة خاصة بنوع الملف الذي يريدون الوصول إليه؛ واحد للصور وواحد لمقاطع الفيديو وواحد للملفات الصوتية.في السابق، كانت كل هذه الأشياء مخبأة في إذن واحد وهو “الوصول إلى الوسائط”، والذي، في حالة منحه، يسمح للتطبيق بالوصول إلى جميع أنواع الوسائط.عند منح أحد الأذونات الجديدة، سيكون للتطبيق المعني حق الوصول للقراءة فقط إلى نوع ملفات الوسائط المعنية ولا شيء آخر. عندما تستهدف تطبيقات المطورين Android 13، فسيتعين عليهم الانتقال إلى نموذج الأذونات الجديد هذا.هناك أيضًا بعض التحسينات الدقيقة على توجيه الصوت، بالإضافة إلى تحسين الإبلاغ عن الأخطاء للتطبيقات التي تنشئ مفاتيح، ولكن من المحتمل أن تكون هذه الأمور محل اهتمام مطوري التطبيقات بشكل أساسي