بدأت Ford في إنتاج شاحنتها الكهربائية الصغيرة F-150 Lightning

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لقد أصبح سوق الشاحنات الصغيرة الكهربائية الآن منافسًا قويًا بالفعل. فقد بدأت شركة Ford في الإنتاج الكامل لـ F-150 Lightning في مركز Rouge Electric Vehicle Center في ديربورن بولاية ميشيغان، بعد أربعة أشهر تقريبًا من توقفها عن إجراء الحجوزات.



وقالت الشركة انها ستبدأ في شحن إصدار Pro الأساسي خلال “الأيام المقبلة”. ليس من المؤكد عدد الشاحنات التي ستصل إلى العملاء هذا العام، لكن Ford توقعت زيادة الإنتاج إلى 150.000 شاحنة سنويًا في عام 2023.



تعد شاحنة F-150 الكهربائية بفوائد السيارة الكهربائية المعتادة مثل التسارع (0-60MPH في 4.5 ثانية مع بطارية ممتدة) وعزم دوران قوي وشبه فوري (775 رطل / قدم) بمدى يصل إلى 320 ميلاً. ومع ذلك، فإنها تحتوي أيضًا على بعض الامتيازات غير الشائعة. بما في ذلك الجذع الأمامي المجوف بشكل غير عادي حيث يزيد ارتفاعه عن 14 قدمًا مكعبًا، ويمكن للمالكين تشغيل منازلهم وأدوات العمل والشبكة الكهربائية.

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في حين أن إصدار Pro الأساسي الذي يبلغ سعره 39947 دولارًا لن يرضي، فإن هذا يجعلها أكثر شاحنة كهربائية متاحة بأسعار معقولة وفي متناول العديد من مشتري F-150 التقليديين. يبدأ سعر Rivian’s R1T من 67500 دولار.