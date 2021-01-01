إصدار جديد من macOS beta يتضمن إصلاح لكاميرا الويب الخاصة بـ Studio Display

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صورة الخبر: macOS beta
macOS beta

عندما وصل Studio Display من ابل في الشهر الماضي بسعر 1599 دولارًا، ظهرت مشكلة واحدة بالجهاز، إذ ان كاميرا الويب قدمت جودة صورة منخفضة الجودة جدًا.

وقالت أبل إنها تعمل على إصلاح، والآن بعد أن بدأ هذا التحديث في الوصول كجزء من أحدث إصدار من macOS Monterey beta.

قالت شركة آبل: “يتوفر الآن تحديث لبرنامج Studio Display الثابت مع الإصدار التجريبي الحالي من macOS Monterey 12.4”. “يحتوي التحديث التجريبي هذا على تحسينات على ضبط الكاميرا في Studio Display، بما في ذلك تقليل التشويش والتباين والتأطير.”

عادةً لا تستغرق أبل وقتًا طويلاً بين طرح إصدار تجريبي والإصدار العام من نظام تشغيل، لذلك من المحتمل أن يكون هذا التحديث متاحًا لجميع مالكي Studio Display قريبًا. بمجرد تثبيت أحدث إصدار من macOS Monterey beta أو الإصدار العام القادم على جهاز Mac الخاص بك، يمكنك تحديث Studio Display بالانتقال إلى تفضيلات النظام ثم تحديد تحديث البرنامج.

المصدر: بوابه المتميز

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