إصدار جديد من macOS beta يتضمن إصلاح لكاميرا الويب الخاصة بـ Studio Display

عندما وصل Studio Display من ابل في الشهر الماضي بسعر 1599 دولارًا، ظهرت مشكلة واحدة بالجهاز، إذ ان كاميرا الويب قدمت جودة صورة منخفضة الجودة جدًا.
وقالت أبل إنها تعمل على إصلاح، والآن بعد أن بدأ هذا التحديث في الوصول كجزء من أحدث إصدار من macOS Monterey beta.
قالت شركة آبل: “يتوفر الآن تحديث لبرنامج Studio Display الثابت مع الإصدار التجريبي الحالي من macOS Monterey 12.4”. “يحتوي التحديث التجريبي هذا على تحسينات على ضبط الكاميرا في Studio Display، بما في ذلك تقليل التشويش والتباين والتأطير.”
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