ترسل ناسا دفعة جديدة من الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة ناسا اليوم الأربعاء عن إطلاق مركبة Crew Dragon التي حملت معها 4 رواد إلى المحطة الفضائية الدولية.
وجاء في بيان صادر عن الوكالة "أطلقت شركة سبيس إكس الأمريكية اليوم الأربعاء مركبة Crew Dragon التي حملت 4 رواد نحو المحطة الفضائية الدولية، عملية الإطلاق بثت بشكل مباشر عبر المواقع الإلكترونية التابعة للشركة".
وأضاف البيان "المركبة أرسلت إلى مدارات الأرض على متن صاروخ من نوع Falcon 9، أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، تمام الساعة 3:55 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (10:55 بتوقيت موسكو)".
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