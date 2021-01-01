تطلق روسيا عما قريب صاروخ "أنغارا" الفضائي الخفيف

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن صاروخ "أنغارا – .2 " الخفيف سيطلق عما قريب من مطار "بليسيتسك" الفضائي.

وأضاف أن العام الجاري سيشهد كذلك إطلاق صاروخ" "أنغارا – آ5" الفضائي الثقيل.

جاء ذلك على لسانه أثناء زيارته التفقدية لشركة "ياروسلافسكي راديو زافود" في مدينة ياروسلافل. وقال إن صاروخ "أنغارا" الخفيف سيطلق من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري وأعاد إلى الأذهان أن الصاروخ نفسه سيفتتح اختبارات المنصة الثانية في مطار "فوستوتشني" الفضائي المدني.

جدير بالذكر أن صاروخ "أنغارا – 1 . 2 بي بي" الخفيف سبق له أن أطلق في يوليو عام 2014 من مطار "بليسيتسك".

يذكر أن "أنغارا" هي أسرة من الصواريخ الفضائية الروسية تتضمن الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل. ويتم إنتاجها في شركة "بوليوت"، بصفتها فرعا لـ"روس كوسموس". وقد أطلق صاروخ " أنغارا" الخفيف مرة واحدة فقط في يوليو عام 2014.

المصدر: روسيا اليوم

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