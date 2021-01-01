تطلق روسيا عما قريب صاروخ "أنغارا" الفضائي الخفيف

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن صاروخ "أنغارا – .2 " الخفيف سيطلق عما قريب من مطار "بليسيتسك" الفضائي.
وأضاف أن العام الجاري سيشهد كذلك إطلاق صاروخ" "أنغارا – آ5" الفضائي الثقيل.
جاء ذلك على لسانه أثناء زيارته التفقدية لشركة "ياروسلافسكي راديو زافود" في مدينة ياروسلافل. وقال إن صاروخ "أنغارا" الخفيف سيطلق من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري وأعاد إلى الأذهان أن الصاروخ نفسه سيفتتح اختبارات المنصة الثانية في مطار "فوستوتشني" الفضائي المدني.
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