سعر و مواصفات الهاتف Realme Q5 Pro



Realme Q5 Pro Realme Q5 Pro

الهاتف Realme Q5 Pro، هو العضو الأقوى، في سلسلة، Q5 Series، تم الكشف عنه، يوم 20 أبريل، بمواصفات جيدة للغاية، أبرزها معالج التشغيل، الذي يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، والذي يقدم أداء، قويا مقارنة، بسعره الرخيص، والشاشة التي تدعم، معدل تحديث 120 هرتز، والكاميرات الخلفية، التي تدعم، تسجيل فيديو، بجودة 4K، بالإضافة إلى، البطارية التي، تدعم شحنا سريعا، أقوى من المتوقع، ونظام تشغيل، أندرويد 12، مع أحدث واجهة مستخدم، من ريلمي، ومواصفات أخرى مميزة، سنتعرف عليها الآن، وفيما يلي، مواصفات وسعر الهاتف Realme Q5 Pro، مع مميزاته، وعيوبه.



مواصفات Realme Q5 Pro

موعد الإعلان والإطلاق: هذا الهاتف، ظهر رسميا، خلال مؤتمر ريلمي، الذي أقيم، يوم 20 أبريل، وسيتم طرحه للبيع، يوم 28 أبريل.



أبعاد الهاتف: هاتف ريلمي كيو 5 برو، ظهر بارتفاع، يبلغ 162.9 ملم، وبعرض يبلغ 75.8 ملم، كما أن، سمكه يبلغ 8.7 ملم، ووزنه خفيف جدا، لا يتخطى 194.5 جرام.

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الشبكة: تم تقديم هذا الهاتف، مع دعم، شبكات اتصال، حتى الجيل الخامس 5G، واتصال Wi-Fi 6 (ac)، ودعم تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM.الشاشة: الهاتف Realme Q5 Pro، يصل بشاشة AMOLED، حجمها 6.62 بوصة، ودقتها 2400×1080 بكسل، ومعدل تحديثها، يبلغ 120 هرتز، كما أن، معدل سطوعها، يبلغ 1300 شمعة، في البوصة، وتدعم HDR10+، وتحتوي على، ثقب كاميرا سيلفي، في أعلى الزاوية اليسار.المعالج: يتم تشغيل، هذا الهاتف الجديد، من ريلمي، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 870 5G، المبني على، تكنولوجيا 7 نانومتر، والمكون من، نواة Kryo 585، بسرعة 3.2 جيجا هرتز، + 3 أنوية Kryo 585، بسرعة 2.42 جيجا هرتز، + 4 أنوية Kryo 585، بسرعة 1.80 جيجا هرتز، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Adreno 650.نظام التشغيل: نظام التشغيل، الذي يعمل به، هاتف Realme Q5 Pro، هو Android 12، وواجهة المستخدم، هي Realme UI 3.0.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية، التي يصل بها، هاتف ريلمي كيو 5 برو، تأتي بمستشعر حجمه 26 ملم، وبدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+، وبدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، وHDR، وpanorama.الكاميرات الخلفية: الكاميرات الخلفية، لهذا الهاتف، تأتي بدقة، 64 ميجا بكسل، وبمستشعر حجمه 25 ملم، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.3، وبمستشعر حجمه 16 ملم، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، كما أن، الهاتف Realme Q5 Pro، يحتوي على، فلاش LED أحادي، ويدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، خاصية HDR، وpanorama، بالإضافة إلى، خاصية EIS، لتثبيت الصور إلكترونيا بالدوران.الذاكرة: يتوفر هذا الهاتف، بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني، يضم 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت، والإصدار الثالث، يضم 8 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت.البطارية: يحتوي الهاتف Realme Q5 Pro، على بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 80 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات الهاتف ريلمي كيو 5 بروعلى الرغم من، أن المعالج قديم، إلا أنه، قوي جدا، ويقدم أداء، أسرع بكثير، من الهواتف المنافسة، التي تصل بنفس السعر، ويساعده على ذلك، وحدة معالجة الرسوميات المدمجة، والذاكرة العشوائية، التي يصل سعتها، إلى 8 جيجا رام.الكاميرات الخلفية، مميزة للغاية، في هذه الفئة السعرية، وتأتي بدقة عالية، وبمستشعرات ضخمة، وتدعم تسجيل فيديو، بجودة تصل إلى، 4K، بمعدل 60 إطارا، في الثانية، كما أن، الكاميرات تدعم خصائص، لالتقاط صور فائقة، حتى في الأماكن، منخفضة الإضاءة.الهاتف Realme Q5 Pro، يعمل بأحدث نظام تشغيل، من جوجل، وأحدث واجهة مستخدم، من ريلمي.حجم الشاشة كبير، ومعدل تحديثها عال جدا، وجودتها عالية، ومعدل السطوع، يقدم أفضل تجربة رؤية، حتى تحت ضوء الشمس المباشر، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشاشة، تدعم تشغيل وتسجيل، محتوى HDR10+.الكاميرا الأمامية، مناسبة مع هاتف، بهذا السعر، حيث تأتي، بمستشعر كبير جدا، وبدقة متوسطة، وتدعم العديد من، الخصائص الرائعة، التي تدعمها، الكاميرات الخلفية، وهذا يعني أن، التصوير من خلال، الكاميرا السيلفي، لن يختلف كثيرا، عن التصوير، من خلال، الكاميرات الخلفية.سعة البطارية، كبيرة جدا، وتكفي لتشغيل الهاتف، لفترة طويلة جدا، وتقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 80 واط، قادرة على، شحن البطارية بنسبة 100%، في أقل من، 30 دقيقة فقط، مع العلم بأن، الشحن السريع، يعتبر الأقوى، في سلسلة Q5 Series.يدعم فتح القفل، عن طريق، أصابع اليد، بفضل مستشعر البصمة، المدمج في الشاشة، ويدعم أيضا، فتح القفل، عن طريق الوجه، بفضل خاصية Face Unlock، المدمجة في الكاميرا السيلفي، كما أن، Realme Q5 Pro، يدعم مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة.يدعم مكبرات صوت ستريو.يدعم إصدار حديث، من واي فاي، وهو Wi-Fi 6 (ac)، وإصدار Bluetooth 5.2، مع دعم، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS with dual-band A?GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC.عيوب الهاتف كيو 5 برو Q5 Proالشاشة معرضة، للخدش والكسر بسهولة، بسبب عدم وجود، طبقة حماية عليها.كنا نطمح أن، تأتي الكاميرا الأمامية، بدعم تصوير فيديوهات، بجودة 4K، مثل الهواتف المنافسة، بدلا من FHD+.Realme Q5 Pro، لا يدعم، زيادة المساحة التخزينية، وهذا طبيعي، بسبب وجود، إصدار تخزين، بسعة 256 جيجا بايت.يفتقر إلى، خاصية NFC، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، كما أنه، لا يدعم، الراديو FM.البطارية لا تدعم، الشحن اللاسلكي السريع، أو الشحن العكسي، مع العلم بأن، هناك هواتف منافسة، تدعم الشحن اللاسلكي، والشحن العكسي.سعر الهاتف Realme Q5 Proسعر الهاتف Realme Q5 Pro، يبدأ من، 300 دولار أمريكي، للإصدار الذي يضم، ذاكرة تخزين، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام.وسعره يبلغ حوالي، 325 دولارا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.وسعره يصل إلى، 360 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.