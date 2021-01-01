طريقة إضافة صورة GIF إلى قصصك بإنستجرام

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أضاف انستجرام ميزة Stories على نظامه الأساسي منذ بضع سنوات، حيث أن الميزة مشابهة تمامًا لـ Snapchat Stories وتسمح للمستخدمين بنشر الصور ومقاطع الفيديو التي لا تظهر إلا لمدة 24 ساعة.



وتظهر القصص في الجزء العلوي من الخلاصة ويمكن الوصول إليها بنقرة واحدة، ولكن هل تعلم أنه يمكنك أيضًا مشاركة ملف GIF كقصة انستجرام الخاصة بك؟



وتوفر المنصة المملوكة لـ فيس بوك خيارًا يتيح لك مشاركة صورة GIF كقصة انستجرام الخاصة بك كما يلي:

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. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام iOS و Android.2. اضغط على أيقونة "+" أعلى الشاشة.3. من القائمة، اضغط على القصة.4. اضغط على خيار إنشاء من القائمة على الجانب الأيسر.5. من الخيارات المتوفرة في الشريط السفلي، انقر فوق الخيار "GIF".6. استخدم مربع البحث للعثور على ملف GIF الذي ترغب في مشاركته في قصتك.7. حدد ملف GIF الذي تريد مشاركته عند النقر فوق التالي.8. اضغط على خيار "قصتك" لمشاركة قصتك على انستجرام.في وقت سابق من هذا العام، قدم انستجرام أيضًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التفاعل مع القصص، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الآن إرسال إعجابات خاصة للقصص، عندما يقوم شخص ما بتحميل صورة أو مقطع فيديو.و في وقت سابق، كان يمكن للمستخدم الرد على قصة فقط باستخدام الرموز التعبيرية أو إرسال رسالة مباشرة، وفي كلتا الحالتين، سينتهي الرد في قسم الرسائل الشخصية للمستخدم، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الفوضى في البريد الوارد للمستخدم.