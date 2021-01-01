تطرح هواوي ساعة ذكية مجهزة بميزة تجعلها متفوقة على ساعات آبل وسامسونغ

بدأت هواوي بالترويج لساعتها الذكية الجديدة التي ستطلقها قريبا، والتي طوّرت لتكون مميزة عن جميع الساعات الذكية المطروحة حاليا.
ومن المعروف أن العديد من الساعات الذكية المطروحة حاليا تتمتع بحماية ضد الماء وفق معيار ISO22810 وتحمل علامة 5ATM، أي أن مستخدمها يمكنه السباحة وهي على معصمه كما يمكن للساعة الغوص لعمق متر واحد ولمدة 30 دقيقة دون أن تتأثر، لكن هواوي قررت أن تميز ساعتها الجديدة بميزات حماية أكبر من الماء.
وتبعا للفيديوهات الترويجية التي نشرتها هواوي مؤخرا فإن ساعة Watch GT 3 Pro ستتمتع بحماية من الماء وفق معايير EN13319، أي أنها ستكون قادرة على العمل تحت الماء على عمق 30 م كما الساعات المخصصة للغواصين.
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