تنافس جوجل آبل وسامسونج بساعة ذكية مميزة

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صورة الخبر: جوجل
جوجل

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بالساعة الذكية الجديدة التى تتحضر جوجل لإطلاقها لمنافسة ساعات آبل وسامسونج، وفقا لتقرير RT .

وظهرت الصورة أنها جسم هيكلها الأساسي حصل إطار معدني مثبت عليه زر بيضوى الشكل وزر تحكم دوار وفتحة صغيرة هى فتحة للمايكروفون على الأغلب ما يدل على أن الساعة ستكون قادرة على استقبل وإجراء المكالمات الهاتفية.
كما أن شاشة هذه الساعة ستكون مستديرة ومنحنية الحواف، أما الجهة الداخلية المقابلة للشاشة فمجهزة بغطاء زجاجي أسفله مكان خاص لوصل الساعة بشاحن لاسلكى.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الساعة ستعمل عند إطلاقها بنظام WearOS 3.1 الذي يمكنها من الاقتران لاسلكيا مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية، وستحصل على تطبيقات خاصة لقياس معدلات نبض القلب، وتطبيقات لتتبع معدلات النشاط البدني للمستخدم.

ومن المنتظر أن تحمل هذه الساعة اسم Google Pixel Watch، وأن تكشف عنها جوجل بشكل رسمى خلال مؤتمر Google I / O المقرر عقده ما بين 11 و12 مايو المقبل.

المصدر: السلطة

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