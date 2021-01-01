بالفيديو : نيسان تعرض أنظمة تفادي الحوادث الأكثر تطوراً



نيسان نيسان

تكشف نيسان عن الخطوة التالية في الأنظمة المتقدمة لمساعدة السائق التي تدمج العديد من التقنيات الحديثة.



تسعى الشركة لتطوير نظام ADAS الجديد بحلول 2025 وطرحه في سياراتها في نهاية القعد، توضح نيسان أن التقنية الجديدة تنشئ نظام “إدراك الحقيقة الأرضية” كما تسميه نيسان، وهو نموذج ثلاثي الأبعاد مفصل ودقيق للغاية للأشياء المحيطة والمناظر الطبيعية يجمع بين تقنية LIDAR من الجيل التالي مع العديد من أجهزة استشعار الرادار والكاميرا المثبتة على الجزء الخارجي من السيارة.



على عكس أنظمة مساعدة السائق الحالية التي تقتصر في الغالب على تحديد المركبات وراكبي الدراجات والمشاة، توفر تقنية نيسان الجديدة قدرة على تجنب الاصطدام لسيناريوهات أكثر تعقيداً كما يعرض الفيديو، يشمل ذلك تجنب العجلات المتدحرجة على الطريق، الحوادث الأمامية، وتطاير الأجسام الكبيرة كذلك. تقول نيسان إن النظام الجديد يمكنه “تحليل الوضع الحالي على الفور والحكم عليه، والقيام برد الفعل المناسب تلقائياً لعمليات تجنب الاصطدام المطلوبة”.