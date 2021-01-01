بي إم دبليو M850i تحصل على تعديلات تقنية ..بقوة 670 حصان..



بي إم دبليو M850i بي إم دبليو M850i

أجرت شركة جي باور الألمانية تعديلات تقنية على السيارة بي إم دبليو M850i شملت كلاً من المحرك والشكل الخارجي للسيارة، حيث لحقنها بقوة إضافية وزيادة ملامحها أكثر جاذبية.



وقدمت جي باور باقتين من التعديلات على وحدة التحكم بمحرك السيارة V8؛ حيث جاءت الباقة الأولى لترفع من قوة المحرك من 530 حصان إلى 620 حصان، ليعطي أقصى عزم الدوران 850 نيوتن /متر.



بينما قدمت الباقة الثانية من التعديلات على محرك السيارة قوة 670 حصان، وأعطت 900 نيوتن /متر لعزم الدوران الأقصى، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

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وأما في الشكل الخارجي فتحتوي بي إم دبليو M850i المعدلة على غطاء حيز المحرك المصنوع من ألياف الكربون، مع فتحات التهوية، بالإضافة إلى السبويلر الخلفي المصنوع أيضاً من ألياف الكربون، بينما تتراوح مقاسات الجنوط الرياضية بين 20 إلى 21 بوصة.