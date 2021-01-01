بعد تقديمها محليا تعرف على أسعار نيسان سنترا بريميوم 2023



سنترا بريميوم 2023 سنترا بريميوم 2023

أعلنت نيسان مصر مؤخرا عن تقديم موديل 2023 من سيارتها سنترا بريميوم في السوق المحلي، والتي تعتبر إضافة لعائلة سيارات نيسان سنترا في مصر، والتي أيضا تم تقديم موديل 2023 منها مؤخرا، وبذلك أصبحت الأسعار المعلنة رسميا من الوكيل لعائلة سيارات سنترا 2023 كالتالي:



- فئة Base بسعر 337 ألف و500 جنيه.



- فئة Upper بسعر 355 ألف و500 جنيه.

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- فئة بريميوم بدون مرايات طي كهربائي بسعر 374 ألف و400 جنيه.- فئة بريميوم بمرايات طي كهربائي بسعر 378 ألف و400 جنيه.ويحمل موديل 2023 من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 118 حصان و154 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وبسرعة قصوى 180 كم/ساعة، كما يبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 8.9 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.