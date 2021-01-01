ارتفاع أسعار بايك X3 موديل 2022 للمرة الثانية بعد زيادة الدولار



بايك X3 بايك X3

تعتبر X3 السيارة الأصغر بين الموديلات الثلاثة التي تقدمهم بودي جروب الوكيل المحلي لسيارات بايك الصينية في السوق المصري، حيث تنتمي هذه السيارة لفئة SUV، ومؤخرا وللمرة الثانية بعد ارتفاع أسعار الدولار قدمت الشركة زيادة 20 ألف جنيه على أسعار هذا الموديل (الزيادات السابقة 30 و33 ألف جنيه) لتصبح كالتالي بعد الزيادة الثانية:



- فئة أولى من 297 ألف جنيه إلى 317 ألف جنيه (زيادة 20 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 318 ألف جنيه إلى 338 ألف جنيه (زيادة 20 ألف جنيه).

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جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 116 حصان وعزم 148 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.- نظام ثبات الكتروني ESP.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 16 بوصة.- نظام لحماية السيارة من السرقة.- نظام لغلق الأبواب أوتوماتيكيا عند بدء الحركة.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- مصابيح ضبابية خلفية.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مرايات جانبية بإشارات LED.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- منفذ يو اس بي خلفي.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- كاميرا خلفية.- فرش داخلي من الجلد.- فتحة سقف.- نظام إضاءة بالمقاعد الخلفية للقراءة.- ألوان خارجية إضافية (أحمر وأسود وبني وفضي).