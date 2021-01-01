في إبريل غبور ترفع أسعار شيري تيجو 3 موديل 2022 للمرة الثانية



شيري تيجو 3 شيري تيجو 3

أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري فى مصر، عن زيادة سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 بقيمة 7 آلاف جنيه، وذلك للمرة التانية على التوالي خلال إبريل الجاري 2022.



وتتوفر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 بفئة واحدة بسعر 297 ألف جنيه بدلا من 290 ألف جنيه، وذلك بحسب السعر المعلن من الشركة.



مواصفات شيري تيجو 3 موديل 2022

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر ، يولد قوة 126 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 160 نيوتن /متر، ويتصل المحرك بصندوق تروس أوتوماتيكي من نوع CVT، ينقل الحركة إلى العجلات الأمامية، ليمكن السيارة من الوصول إلى سرعتها القصوى 180 كم/س، حيث يبلغ معدل استهلاك الوقود 6.7 لتر عند قطع مسافة 100 كم.

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وتتوفر السيارة في السوق المحلية بفئة وحيدة من التجهيزات تحتوي على مجموعة من أنظمة الأمان والسلامة مثل وسائد هوائية أمامية، مكابح مضادة للانغلاق، توزيع قوى المكابح إلكتروني، حساسات للركن وكاميرا خلفية، أماكن تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX.وتقف شيري تيجو 3 موديل 2022 على عجلات رياضية بقياس 17 بوصة، وزودت بمصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح خلفية LED، إضاءة نهارية LED، مصابيح ضباب أمامية، فتحة سقف، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات.تجهيزات الرفاهية في شيري تيجو 3 موديل 2022أما عن تجهيزات الرفاهية فزودت شيري سيارتها بعجلة قيادة مكسوة بالجلد متعددة الوظائف بالإضافة إلى إمكانية التحكم في ارتفاعها، وشاشة عدادات، ومسند يد أمامي، مسند يد خلفي مزود بحامل أكواب، تكييف هواء أوتوماتيكي، مع إمكانية تعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات، والراكب الأمامي في 4 اتجاهات، وتأتي السيارة بشاشة وسائط مقياس 8 بوصات، مدعمة بمدخل USB، بلوتوث، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات.