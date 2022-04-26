سعر الذهب اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، استقرارا، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1905 دولارات للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 750 جنيهًا.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 964 جنيها.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1125جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1270جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5625 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11250جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22500جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 9050 جنيها.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :ارتفعت أسعار الذهب أمس، حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط مخاوف إزاء النمو العالمي وارتفاع التضخم، إلا أن الرهانات على زيادات شديدة لأسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن الأصفر بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.