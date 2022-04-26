تعرف على أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

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اسعار الدواجن

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء بمقدار 1 جنيها للكيلو في السوق المحلية اليوم الأربعاء 27 ابريل 2022.

وقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 37 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 39 إلى 41 جنيها حسب المنطقة.

كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 39 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 46 جنيه للكيلو.

بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 39 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 45 جنيها.

من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز السيد، إن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض يرجع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً أحد أهم العوامل المؤثرة في ذلك أدى إلى تخفيض دورات الإنتاج لتصبح واحدة بدلا من 3 دورات إنتاج من الدواجن البياضة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بجانب التغيرات المناخية التى تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية والتي أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الدواجن و تسببت في خسائر فادحة للمربين.

وتابع بالتالي خروج أعداد كبيرة من المنظومة وإحجام المربين عن إدخال قطعان من الكتاكيت البياض للتربية نتيجة الخسائر المتكررة .

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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