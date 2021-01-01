بعد سحبها من السوق..شهادات مرعبة لمحبي تناول «النودلز» : آلام مميتة



النودلز النودلز

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء سحب نوع من الشعرية سريعة التحضير من الأسواق، وفقًا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وبموجب صلاحيتها الرقابية على تداول الأغذية والتفتيش على المنشآت الغذائية ومعاير سلامتها للمستهلك.



ومنذ إعلان قرار سحب المنتج من الأسواق بدأ البعض في تداول مواقف حدثت لهم بسبب تلك الوجبات، وكادت أن تتسبب في مشاكل صحية كبيرة، مؤكدين أنهم لن يتناولون هذه الوجبة مجددًا.



وتحدثت «الوطن» مع بعض المواطنين أصحاب التجارب السيئة مع منتجات النودلز، من بينهم جمال ماضي، الذي حكي عن موقف حدث مع ابن عمه الطفل «علي» الطالب بالصف الرابع الابتدائي في سوهاج، إذ كان معتادًا على تناول الإندومي بكميات كبيرة: «جسمه قل وخس وبقى ضعيف وتعبان».

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شهادات مرعبة لمتناولي النودلزوبعد تشخيص الطبيب لحالة الطفل «علي» تبين أن النودلز هي السبب في إصابته ببكتريا بالمعدة، وهو ما أكدته التحاليل الطبية، ولم يختلف الأمر كثيرًا عما حدث مع ابن عمه كمال محمد، الذي أصيب فيها صاحب الـ10 سنوات بالزائدة؛ نتيجة تناوله هذه الوجبة بكميات كثيرة، حسب تشخيص الأطباء.أما هبة سعيد، فكادت أن تخسر حياتها بسبب تناولها وجبات النودلز بكثرة، إذ كانت تشعر في البداية بألم في المعدة: «كنت فاكرة إنها مشكلة عندي، لكن في مرة كنت بموت فعلًا فبعدت عنه خالص وبقيت أحسن».استشاري تغذية: النودلز قد تسبب الزهايمر وتضعف القلبومن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان سالم، استشاري التغذية، في حديثها مع «الوطن»، خطورة «النودلز» على صحة الإنسان خاصة الأطفال، لاسيما حال تناولها بكثرة على مدى اليوم، إذ ستظهر نتائجها السلبية على الصحة خلال فترة وجيزة.وأضافت «سالم» أن «النودلز» تحتوي على نشويات ودهون تمنع وصول البروتينات والفيتامينات والمعادن للطفل، وتصيبه بالصداع الشديد، وقد تصل لإصابته بالزهايمر وضعف الذاكرة عند الكبر، فضلًا عن مرض الرعاش والمشكلات العصبية نتيجة إتلاف الخلايا العصبية، مع زيادة الكوليسترول والذي يسبب الجلطات والسكر وضعف عضلة القلب ومشاكل الكبد والكلى.