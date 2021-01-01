بتسمعك وبتحتويك..6 أشياء لا تفعلها المرأة إلا إذا كانت تحبك حقًا ..

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عندما تكون في حالة حب، تحدث العديد من التعديلات في جسدك، وتفكيرك وتعاملاتك، نحن نفترض أنه عندما يكون شخصان في حالة حب حقًا، فلا شيء يمكن أن يحدث بشكل خاطئ، لذلك عندما يكون شخص ما في حالة حب حقيقية لشخص آخر، ستكون هناك علامات معينة في الطريقة التي يتصرفون بها أو الأشياء التي يفعلونها من أجل شركائهم، خاصة بالنسبة للنساء، لذا يستعرض اليوم السابع بعض الأشياء لا تفعلها المرأة إلا إذا كانت تحبك حقًا وفقا لموقع " geekycraze" كما يلي:



تستمع إليك:

عندما تقع امرأة في حبك، فإن أفكارك ومشاعرك وآرائك مهمة بالنسبة لها، تقدرهم وتستمع لك طوال الوقت مهما كان حديثك لا يفيدها بشيء.



تكشف الأسرار لك:

المرأة التي تحب بصدق ليس لديها أسرار تخفيها عن حبيبها، فهذا يعني أنها جادة في إبقائك في حياتها لباقي العمر.

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تبذل أقصى جهد لاسعادك:عندما تجدها تتواصل معك على مستوى أعمق، فإنها ستفعل أشياء صغيرة لجعل حياتك أفضل، قد تتأكد من حصولك على فنجان قهوة طازج قبل العمل كل يوم، أو تطمئن عليك طوال الوقت.ستعمل على تحسين مهارات الطبخ لديها:ترغب معظم النساء في تعلم الطهي جيدًا لأسرهن، إذا لم تكن أحسن طاهية فقد تأخذ دروسًا أو تتابع إحدى قنوات الطهي، أما إذا كانت تعرف الأساسيات بالفعل، فقد تكون حريصة على تجربة بعض الوصفات الجديدة لإرضائك، تعرف كل سيدة أن الطريق إلى قلب الرجل يمر عبر معدته، وستفعل كل ما في وسعها للتأكد من امتلاء بطنك.إنها تهتم بسلامتك:قد يظهر ذلك من خلال شيئًا صغيرًا مثل مطالبتك بإرسال رسالة نصية عند وصولك للعمل بأمان، أو ستراقبك في كل مرة تخرج فيها من الممر للحصول على لمحة أخيرة.تكتب لك رسائل:إذا كانت المرأة التي في حياتك صادقة في مشاعرها ستكتب لك الكثير من الرسائل، إنها تريدك أن تعرف ما يحدث في يومها، وتريد أن تعرف ما يحدث في يومك أيضًا، وقد ترسل إليك نكتة أو لغزًا لتجعلك تبتسم، بغض النظر عن عدد المرات التي تتصل فيها أو الرسائل النصية، فهذا يجعلك تبتسم عندما ترى أنها على تواصل معك طوال اليوم، وهذا النوع يعتبر من أفضل النساء.