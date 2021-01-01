أسهل طريقة لإعداد كحك العيد الناعم المحشو أو السادة في المنزل



كحك العيد كحك العيد

تستعد البيوت المصرية للاحتفال بعيد الفطر المبارك، ومن أهم الطقوس التي تقوم بها السيدة المصرية، هي إعداد كحك العيد في المنزل، وفي هذا الصدد نقدم لك أسهل طريقة لإعداد كحك العيد الناعم سواء سادة أو محشو في المنزل وبخطوات بسيطة وسهلة لك.



مكونات عجينة الكحك الناعم في المنزل:



2 ونصف كوب من السمن البلدي.

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رشة صغيرة من الملح.8 أكواب من الدقيق الأبيض.ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.كوب لبن دافئ.ملعقة سكر.كوب سكر بودرة ناعم.2 ملعقة كبيرة من السمسم.ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.مكونات الحشو "ملبن أو مكسرات أو عجوة،".طريقة تحضير عجينة الكحك الناعم:في الخطوة الأولى، يتم تحضير وعاء عميق، ووضع الدقيق فيه مع رائحة الكحك والسمسم ورشة الملح ويتم تقليب المكونات جيدا، ثم تسخين السمن على النار وبعد ذلك يضاف على الخليط المكون من الدقيق ورائحة الكحك ورشة الملح مع التقليب جيداً.وعليك فرك الخليط براحة اليد، للحصول على عجينة متماسكة، وكحك ناعم، وبعد إذابة الخميرة فى ربع كوب من اللبن الدافئ، وإضافة معلقة السكر يجب إضافة الجزء الاخر من اللبن والخميرة إلى العجينة مع عجن الخليط جيدًا.وبعد ذلك قومي بتقطيع العجين إلى قطع صغيرة وشكليها باستخدام قطاعة الكحك، وتشكيل العجين لقطع صغيرة، على هيئة كرة ثم وضع قطعة الحشو فى العجين.بعدها نشكل القطعة من خلال وضعها فى قالب كحك، ووضع الكحك فى صاجات مدهون بالسمن.طريقة تحضير العجينة لتصبح كحك قابل للأكل:مع ضبط الفرن على درجة حرارة 200 ، ثم وضع الصاجات فى الفرن لمدة 30 دقيقة، حتى يحصل على اللون الذهبي، ثم إخراج الصاجات حتى يبرد الكحك ويرش عليه بعد ذلك السكر البودرة ويقدم لأفراد الأسرة.