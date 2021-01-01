العالم مهدد باختفاء الحشرات نهائيًا



الحشرات الحشرات

أفاد علماء، بأن الاستخدام المفرط للأراضي إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة يدفعان النظم البيئية للحشرات نحو الانهيار في بعض أنحاء العالم.



وربطت الدراسة، حسب ما نقلته «CNN»، بين أزمة المناخ والزراعة عالية الكثافة، وأظهرت أنه في الأماكن التي تظهر فيها هذه العلاقة بقوة، انخفضت وفرة الحشرات بالفعل بنحو 50% بينما انخفض عدد الأنواع بنسبة 27%.



تثير هذه النتائج مخاوف كبيرة، وفقًا لشارلوت أوثويت، المؤلفة الرئيسية للدراسة والباحثة في جامعة كوليدج لندن، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه الحشرات في النظم البيئية المحلية والتلقيح وإنتاج الغذاء، ولاحظت أن فقدان الحشرات يمكن أن يهدد صحة الإنسان و الأمن الغذائي.

قد يعجبك أيضا...

وقال ديف جولسون، أستاذ علم الأحياء بجامعة ساسكس البريطانية: «تعتمد ثلاثة أرباع محاصيلنا على الملقحات الحشرية. ستفسد المحاصيل الزراعية، ولا يمكننا إطعام 7.5 مليار شخص بدون حشرات».وقالت أوثويت: «النتائج التي توصلنا إليها لا تمثل سوى البداية فقط بسبب قلة الأدلة في بعض المناطق. ولكن أعتقد أن هناك أيضًا الكثير من العواقب التي ربما لا نعرفها نظراً لوجود الكثير من أنواع الحشرات المختلفة».وقال توم أوليفر، أستاذ البيئة التطبيقية في جامعة ريدينج: «يتسبب فقدان الحشرات في انهيار أنظمة بيئية كاملة، وخسارة جميع أنواع الحشرات سيحدث في النهاية نتيجة كارثية».وقال الباحثون أن الزراعة عالية الكثافة تتميز باستخدام مبيدات الآفات الكيميائية أو الأسمدة، وتتميز أيضاً بانخفاض تنوع المحاصيل، وعادةً ما يكون حجم الحقل كبير أو الكثافة الحيوانية تكون مرتفعة، وهو ما تتميز الزراعة الحديثة بشكل كبير.وأكد العلماء على أن الاستخدام المفرط للأراضي له تأثير مركب مع أزمة المناخ، لا سيما وأن تجريف الموائل الطبيعية للزراعة يمكن أن يغير المناخ المحلي للمنطقة ويؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. ونتيجة لذلك شهدت المناطق الأكثر دفئًا، لا سيما في المناطق الاستوائية، انخفاضًا كبيرًا في أعداد الحشرات.وقالت أوثويت إن هناك أشياء يمكننا القيام بها على المستوى الفردي للمساعدة في تجنب هذه الأزمة، مثل زراعة المزيد من المحاصيل المحلية والأزهار البرية، وتقليل استخدام المبيدات الحشرية المستخدمة في الحدائق والحد من تكرار جز العشب.وقد أكد تقرير حديث للأمم المتحدة حول التكيف مع أزمة المناخ على أن النظم البيئية في العالم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنظم البشرية. وما لم يقم الكوكب بخفض الانبعاثات المسببة للحرارة، فستستمر هذه الأنظمة في رؤية خسائر كبيرة في التنوع البيولوجي، وخاصة الحشرات.