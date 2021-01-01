تحديد مواعيد كأس مصر الموسم الماضي والحالي

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد كأس مصر لموسم 2020-2021، والذي سيستكمل في الموسم الجاري 2021-2022، بجانب مباريات الموسم الحالي.



وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر برفقة أسوان، فيما تتنافس عدة أندية من أجل التأهل وتحديد طرفي المباراة الثانية في نفس المرحلة.



مواعيد مباريات كأس مصر 2020-202126 يونيو.. بيراميدز ضد الأهلي.. 9:30 مساء (استاد القاهرة)25 مايو.. أسوان ضد الزمالك.. 9 مساء (ستاد المقاولون العرب)

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