بعد تجديده .. السيسى يفتتح مسجد سيدنا الحسين



السيسى يفتتح مسجد سيدنا الحسين السيسى يفتتح مسجد سيدنا الحسين



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، أعمال التطوير والتجديد الشاملة لمسجد سيدنا الحسين، بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف.



ويشارك الرئيس السيسي في الافتتاح، السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه الأمراء من أشقائه وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك محمد حسن ممثل السلطان بمصر.



وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة تحية المسجد، وذلك خلال تفقد أعمال التطوير والتجديد لمسجد سيدنا الحسين، ثم استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لآيات من القران الكريم، خلال تفقد مسجد الحسين بعد تجديده وتطويره.

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ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. اسمح لى أنى أرحب بيك ضيف عزيز غالي علينا دائما.. أنت والوفد المرافق ليك.. واشكر حضرتك على الاهتمام والجهد اللى بتقدمه تجاه أضرحة آل البيت".وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد أعمال التطوير والتجديد الشامل لمسجد سيدنا الحسين: "الشكر باسمى وبسم كل المصريين.. كل سنة وأنتم طيبين.. شكرا جزيلا وربنا يديك الصحة والسلامة والعافية أنت والوفد المرافق ليك.. اهلا وسهلا.. اهلا وسهلا .. اهلا وسهلا".ثم تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حجرة مقتنيات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، داخل مسجد الحسين، واستمع إلى شرح حول هذه المقتنيات.واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح تفصيلي، عن أعمال التجديد والتطوير الشامل داخل مسجد الحسين، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه خلال تطوير وتجديد مسجد الحسين، لا يتم الاقتراب من الآثار الموجودة داخل المسجد.من جانبه، قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه يتم التنسيق مع وزارة الآثار خلال أعمال التطوير والتجديد الشامل في مسجد الحسين.وأضاف اللواء إيهاب الفار، خلال حديثه مع الرئيس السيسي خلال تفقد الرئيس لأعمال التطوير والتجديد الشامل لمسجد سيدنا الحسين، أن ما يتم رفع كفاءة فقط مع الحفاظ الكامل على الآثار داخل المسجد، وكل الآثار يتم الحفاظ عليها.وتابع: "نقدر هذه الآثار داخل مسجد الحسين.. والحمد لله نعمل على تطوير هذه الآثار في الكثير من المواقع المختلفة.. ويتم الحفاظ على المعنى الأثري بشكل كامل".وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة السفير بسام راضي بأن تطوير مسجد سيدنا الحسين يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، وذلك بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود الدولة فى تطوير المواقع الاثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية.وأضاف المتحدث الرسمى أنه في إطار العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، فإن سلطان البهرة له جهود مقدرة فى ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، منها أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، فضلًا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة فى مصر، بالإضافة إلى دعم صندوق "تحيا مصر".