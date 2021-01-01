المديريات التعليمية تعلن مواعيد وطرق أداء امتحان المواد غير المضافة للمجموع بالثانوى

حددت المديريات التعليمية مواعيد عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لاختبارات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أنه من المقرر أن تنطلق الاختبارات فى هذه المواد بداية من 7 مايو المقبل.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طرق عقد امتحانات المواد غير الأساسية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة، تتولى المدرسة عقد امتحانات المواد غير الأساسية و المجالات والمستوى الرفيع بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة وتُعقد الامتحانات تحت إشراف الإدارة التعليمية.
أما بالنسبة لطرق عقد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية، أوضحت الوزارة أنه تتولى المدرسة عقد امتحانات مواد الهوية القومية (اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة ورقياً تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!