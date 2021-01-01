الأرصاد : ارتفاع درجة الحرارة الجمعة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة



ارتفاع درجة الحرارة الجمعة ارتفاع درجة الحرارة الجمعة



حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يوم الجمعة المقبل، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا .



كما يشهد يوم الجمعة المقبل، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تصل يوم الجمعة لـ 38 درجة، وترتفع درجات الحرارة بجنوب الصعيد لتسجل 43 درجة.



ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، وشبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، وسانت كاترين العظمى 28 درجات والصغرى 14.

