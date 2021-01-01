لعمل الدجاج المشوي فى الفرن بمذاق شهي

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الدجاج المشوي فى الفرن


تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل الدجاج المشوي في الفرن بمذاق الجاهز.

المقادير:

دجاجة.
2 فص ثوم مفروم
ملعقة كبيرة من البصل المفروم.
ملح وفلفل أسود.
ملعقة صغيرة من إكليل الجبل.
ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.
ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

في وعاء يتم خلط البصل مع الثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون.
نضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون، وإكليل الجبل ويتم تقليب المكونات حتى تمتزج.
نحضر الدجاجة ويتم غسلها جيدا، وتتبل بالمكونات السابقة من الداخل والخارج.
تترك الدجاجة في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعة.

نضع الدجاجة في كيس الفرن مع بقية التتبيلة، ويتم وضعه في الفرن الكهربائي.
تترك الدجاجة في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة وتتم إزالة الكيس.
وتوضع الدجاجة في صينية، ونعيدها إلى الفرن الكهربائي مرة أخرى حتى تمام النضج.
تقدم بالهناء والشفاء.

المصدر: elbalad

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