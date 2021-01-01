أمراض تسبب تساقط الشعر



تساقط الشعر تساقط الشعر



تتعرض الكثير من النساء لتساقط الشعر، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك أخذ الحذر من بعض الأمراض التى تسبب تساقط الشعر، وتتمثل فيما يلي، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.





الأمراض التي تسبب تساقط الشعر:

قبل أن نتعرف على علاج تساقط الشعر عند النساء، دعونا نتعرف على بعض الأمراض التي تسبب تساقط الشعر، ومن أهم هذه الأمراض:



فقر الدم

يمكن أن يتسبب فقر الدم (خلايا الدم الحمراء المنخفضة) في نقص الأكسجين في أجزاء من الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى الخمول وآلام العضلات وتساقط الشعر.

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