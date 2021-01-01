المفتي يجيب .. هل تسقط عمرة رمضان فريضة الحج؟

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن النبي كان يفطر على تمرات وإن لم يجد فكان يفطر على الماء.
المفتي: لا يصح ربط العبادة بمعنى معين
وأضاف مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «مكارم الأخلاق في بيت النبوة» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن رسول الله كان يدعو عند الإفطار «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».
وتابع أنه لا يصح ربط العبادة بمعنى معين على أن يقوم بها الإنسان من أجل الحصول على فائدة معينة «وذلك حتى لا أعمل لأجل هذا المعنى، وفي مرة من المرات سنة 1987 وكنا نجلس في مكتبه وكان معنا أحد الباحثين؛ وكنا نكتب عن أثر الصلاة في علاج الركبتين».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!