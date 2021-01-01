المفتي يجيب .. هل تسقط عمرة رمضان فريضة الحج؟



الدكتور شوقي علام الدكتور شوقي علام



قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن النبي كان يفطر على تمرات وإن لم يجد فكان يفطر على الماء.



المفتي: لا يصح ربط العبادة بمعنى معين

وأضاف مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «مكارم الأخلاق في بيت النبوة» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن رسول الله كان يدعو عند الإفطار «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».



وتابع أنه لا يصح ربط العبادة بمعنى معين على أن يقوم بها الإنسان من أجل الحصول على فائدة معينة «وذلك حتى لا أعمل لأجل هذا المعنى، وفي مرة من المرات سنة 1987 وكنا نجلس في مكتبه وكان معنا أحد الباحثين؛ وكنا نكتب عن أثر الصلاة في علاج الركبتين».

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وأوضح أن ربط العبادة بهذا المعنى يجعل هذا المعنى مرتبطًا بالذهن؛ والعبد يصلي لله حدثت الفائدة أم لا «أنا لا أصلي إلا لله حتى لو لم يحصل شيء وأنا ناظر إلى رضا المولى عز وجل، ودخول الجنة في الأخرة»، لافتًا إلى أن هناك روايات تقول إن عمرة رمضان تعدل حجة.وأكد أن تأدية العمرة في رمضان لا تُسقط الفريضة عن الإنسان؛ مؤكدًا أن الثواب مضاعف في رمضان فضلًا عن تحري ليلة القدر في العشر الأواخر «وهذه العبادة تكاد تستغرق كل الزمن (اليوم كله) من صلاة وصوم وقرأة قرآن»، لافتًا إلى أنه لا بد أن تصوم الجوارح عن كل ما يُغضب الله سبحانه وتعالى في رمضان؛ وليس الامتناع عن الطعام والشراب فقط.