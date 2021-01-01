السيسي يحذر من إعلان اقتصاد حرب

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صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مصر كانت أمام خيار إعلان اقتصاد حرب، لا سيما أنها كانت في حرب مع الإرهاب على كامل أرضها من الحدود الغربية ومن حدود ليبيا وحتى البحر الأحمر.

وأضاف الرئيس أنه هذا الأمر كان من الممكن قبوله والحشد الإعلامي سبيل لذلك، معقبا: نوقف كل حاجة خمس سبع سنين ما احنا بنحارب بس ده كان من أهداف الإرهاب بس احنا كنا في معركة لبناء الدولة مرة أخرى.

كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بحفل إفطار الأسرة المصرية، إن التحديات وآثارها من خراب ودمار لا يسقطان بالتقادم، وتمتد عبر التاريخ لحين تجاوزها، موضحا أن الحديث في هذه النقطة نتيجة التواجد في ظروف صعبة على مصر والعالم.

واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، حجم الخسائر التي تعرضت لها مؤسسات الدولة المصرية، في أحداث عامي 2011 و2012، مؤكدا أنها 37 مليار دولار و80 مليار جنيه، واصفا إياها بأنها أرقام كاشفة، والحديث عنها لكشف أسباب ما نحن فيه وما تعرضت إليه الدولة المصرية في تاريخها الحديث.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء، لا سيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عند عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المصدر: cairo24

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