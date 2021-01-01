السيسي يحذر من إعلان اقتصاد حرب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مصر كانت أمام خيار إعلان اقتصاد حرب، لا سيما أنها كانت في حرب مع الإرهاب على كامل أرضها من الحدود الغربية ومن حدود ليبيا وحتى البحر الأحمر.
وأضاف الرئيس أنه هذا الأمر كان من الممكن قبوله والحشد الإعلامي سبيل لذلك، معقبا: نوقف كل حاجة خمس سبع سنين ما احنا بنحارب بس ده كان من أهداف الإرهاب بس احنا كنا في معركة لبناء الدولة مرة أخرى.
كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بحفل إفطار الأسرة المصرية، إن التحديات وآثارها من خراب ودمار لا يسقطان بالتقادم، وتمتد عبر التاريخ لحين تجاوزها، موضحا أن الحديث في هذه النقطة نتيجة التواجد في ظروف صعبة على مصر والعالم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!