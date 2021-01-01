السيسي يستقبل حمدين صباحي وشخصيات معارضة



السيسي وحمدين صباحي السيسي وحمدين صباحي





رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق وعدد من شخصيات المعارضة التي تواجدت في حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلًا: شايف الأستاذ حمدين أهلًا وسهلًا وكل اللي الموجدين سعداء بوجودكم معانا.



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنه كان حريص شخصيا على الإصلاح السياسي، ولكن الأولويات كانت تؤجل هذا الأمر، ولكن الآن نتيح الحوار والنقاش لكل القوى دون استثناء أو تمييز.

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وأضاف الرئيس أنه بعد الانتهاء من مخرجات الحوار السياسي سيتم طرحه على البرلمان ومجلس الشيوخ، حتى يتم العمل على التشريعات الخاصة به.وأضاف الرئيس السيسي، أن العهد الذي يربطه مع الشعب المصري؛ هو عهد الوطن والمحبة والصدق، مشيرا إلى أنه على مدار السنوات الماضية، كانت التحديات عظيمة، لكن نجاحاتنا كانت أعظم.وأشار إلى أن التحديات وآثارها من خراب ودمار لا يسقطان بالتقادم، وتمتد عبر التاريخ لحين تجاوزها، موضحا أن الحديث في هذه النقطة نتيجة التواجد في ظروف صعبة على مصر والعالم.واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، حجم الخسائر التي تعرضت لها مؤسسات الدولة المصرية، في أحداث عامي 2011 و2012، مؤكدا أنها 37 مليار دولار و80 مليار جنيه، واصفا إياها بأنها أرقام كاشفة، والحديث عنها لكشف أسباب ما نحن فيه وما تعرضت إليه الدولة المصرية في تاريخها الحديث.وأكد الرئيس أن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.