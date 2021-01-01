تفاصيل .. استئناف كأس مصر للموسم الماضي

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من المنتظر أن يعلن اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة جدول مباريات كأس مصر للموسم الماضي.



وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة سيعلن خلال الساعات المقبلة جدول البطولة المتبقي فيها 4 مباريات.

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وتقام تلك المباريات بين بين الأهلي وبيراميدز في دور الثمانية، ويقابل الفائز منهما بتروجت في نصف النهائي، فيما يجمع نصف النهائي بين الزمالك وأسوان، والمباراة النهائية.وتنص لائحة المسابقة على خوض تلك المراحل من البطولة باللاعبين الدوليين.وفي نفس الوقت، تنص اللائحة أن المراحل الأولى من كأس مصر للموسم الحالي، ستقام دون اللاعبين الدوليين كما تم الاستقرار عليه سابقا.وكشف رئيس لجنة المسابقات عامر حسين في وقت سابق عن موعد لعب مباريات كأس الموسم الماضي قائلا: "بوضع الاحتمالات في الحسبان مباريات كأس الموسم الماضي ستلعب في شهر يونيو على ملاعب محايدة كما تقول اللائحة. أما كأس الموسم الحالي سيُلعب على ملعب أحد الفرق وفقا للوائحه الجديدة".وأوضح "لدينا 3 أندية لم يلعبوا في كأس الموسم الحالي وسيلعبون خلال الأجندة الدولية بين 30-5 وحتى 14-6".