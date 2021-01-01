الزمالك يتوصل لاتفاق مع يوسفاني لتمديد تعاقده لمدة موسمين

توصل الزمالك إلى اتفاق مع يوسفاني هيرنانديز لاعب فريق الطائرة لتمديد تعاقده لمدة موسمين.
علم FilGoal.com من مصدر في نادي الزمالك إن اللاعب امتلك العديد من العروض الجدية خصوصا من الدوري الصيني للتعاقد معه في الموسم المقبل ولكن اللاعب اختار تمديد تعاقده مع الزمالك بعدما أظهر مسؤوليه رغبة في استمراره.
ويسافر اللاعب خلال الفترة المقبلة إلى بلاده قبل أن يعود إلى مصر لتوقيع العقد بشكل رسمي.
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