هندسة حلوان: امتحانات نهاية العام 11 يونيو.

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هندسة حلوان

كشف الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، عن تفاصيل إجراء امتحانات نهاية العام بالجامعة، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستقام بعضها بنظام الـ Mcq، وبعضها أسئلة مقالية.

وقال الدكتور محمود المسلاوي، إن الكلية ستجري الامتحانات النظرية بدءًا من يوم السبت الموافق 11 يونيو، وبعد الانتهاء منها تبدأ الكلية في إقامة الامتحانات العملية للطلاب.

وأوضح عميد كلية الهندسة، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الكلية ستجري الامتحانات النظرية بعضها بنظام الـ Mcq، والبعض بنظام الأسئلة المقالية، ولكن يتم تحديد شكل الامتحان بواسطة دكتور كل مادة، مؤكدًا على مراعاة الكلية لعقد اللجان وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بالكلية.

موعد إعلان جداول نهاية العام
وأكد العميد، أن جداول الامتحانات العملية والنظرية، ستعلن بعد عيد الفطر مباشرة، بعد عقد المجلس الدوري للكلية لتقرير الجداول النهائية للطلاب.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمود المسلاوي، في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، إن الجامعة استقبلت قمرا صناعيا تعليميا، ويسمى space keys، الذي سيضيف كثيرا في تقدم العملية التعليمية للطلاب وللكلية، حيث ينقسم تأثيره إلى شقين، الشق الأول معامل طلابية لقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، فجزء أساسي من المقررات التي يدرسها الطلاب، هو اتصالات الأقمار الصناعية، مؤكدا أنه حال وجود معمل متكامل بهذا الشكل، يتيح للطلاب رؤية وإدراك كل الماكينات الخاصة بالأقمار الصناعية، والمحطات الأرضية وفهم آلية العمل التابعة لها.

المصدر: cairo24

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