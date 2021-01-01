هندسة حلوان: امتحانات نهاية العام 11 يونيو.

كشف الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، عن تفاصيل إجراء امتحانات نهاية العام بالجامعة، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستقام بعضها بنظام الـ Mcq، وبعضها أسئلة مقالية.
وقال الدكتور محمود المسلاوي، إن الكلية ستجري الامتحانات النظرية بدءًا من يوم السبت الموافق 11 يونيو، وبعد الانتهاء منها تبدأ الكلية في إقامة الامتحانات العملية للطلاب.
وأوضح عميد كلية الهندسة، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الكلية ستجري الامتحانات النظرية بعضها بنظام الـ Mcq، والبعض بنظام الأسئلة المقالية، ولكن يتم تحديد شكل الامتحان بواسطة دكتور كل مادة، مؤكدًا على مراعاة الكلية لعقد اللجان وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بالكلية.
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