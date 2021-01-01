بنات عين شمس تعلن مسابقة المعلم الجامعي المتميز للتعليم الإلكتروني

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أعلنت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس خلال تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" عن تنظم وحدة التعلم الا?لكتروني بكلية البنات الدكتورة وكيلة الكلية لشي?ون التعليم والطلاب لا?ول مرة (مسابقة المعلم الجامعي المتميز في التعليم الا?لكتروني 2021-2022).



وأوضحت حتى يتسنى للجنة التحكيم فحص وتقييم ملفات المشتركين ويأتي ذلك لتشجيع ا?عضاء هيي?ة التدريس المميزين هذا العام في استخدام المنصة التعليمية وا?دوات التعليم الا?لكتروني .



وأكدت الدكتورة اميرة يوسف علي ا?رسال الملف للوحدة في موعد ا?قصاه نهاية شهر ا?بريل على الا?يميل الرسمي:

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‏e-learning.unit@women.asu.edu.egوعلى راغبي الاشتراك بهذه المسابقة استيفاء متطلبات ملف الترشُح‏https://womenasuedu.sharepoint.com/:f:/s/samah.saber/EoymDaGxUjBBgjuyIQUBd5EBHAo4GdMeh8U2YWGeaUa6Rg?e=5Oh4bwوالجدير بالذكر أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس مد فتح باب التقدم للإعلان الثامن لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين المقدم من الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وسوف تستقبل أوراق التقدم حتي الخميس 19 مايو بدلا من الخميس القادم ليكون هناك فرصة أكبر لاستفادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من هذه المنح. وتم التنسيق مع منسقي الكليات المختلفة بالجامعة لاستقبال أوراق التقدم حتي تاريخ 19 مايو 2022.ويأتي برنامج ”مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين” وفقاً للاتفاقية رقم 263 – 289 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، والتي تنص على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية وأماكن محدودة للقطاع الخاص) للمساهمة فى النمو الاقتصادي القومى. هذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصةأنواع ا??فاد في البرنامج:– منح للحصول على مھمة علم?ة لما بعد الدكتوراه بالو??ات المتحدة ا?مر?ك?ة لمدة ستة أشھر كاملة.– منح للحصول على تدر?ب لمدة فصل دراسي كامل بالو??ات المتحدة ا?مر?ك?ة من ث?ثة أشھر بحد أدنى إلى أربعة أشھر بحد أقصى.المجا?ت المتاحة:* الطاقة الجد?دة والمتجددة.* تحل?ة موارد الم?اه.* العلوم الھندس?ة والتكنولوج?ة النادرة والحد?ثة.* علوم الكمب?وتر وتكنولوج?ا المعلومات.* علوم الح?اة* العلوم الزراع?ة والتغذ?ة.* العلوم التجار?ة.* العلوم ا?جتماع?ة وا?نسان?ة والتربو?ة.نهاية فترة التقدم: 19 مايو 2022تساهم ھذه المنح في تعز?ز مهاراتهم المهن?ة وقدراتهم البحث?ة ال?زمة لتحس?ن ومتابعة مسارھم الوظ?في في الحاضر والمستقبل.للأطلاع علي كافة التقاصيل الخاصة بالمنحة ومعايير التقدم، نرجوا زيارة موقع جامعة عين شمس من خلال اللينك التالي:https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/181