جامعة عين شمس : مركز خدمة كافة الإمكانيات الطلاب ذوي الإعاقة



جامعة عين شمس جامعة عين شمس



قالت الدكتورة رنا الهلالي، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس أن مصر شهدت فى السنوات الماضية، تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.







وأضافت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس أنه يتم قبول الطلاب المعاقين بكليات ( الآداب – الحقوق – التجارة ) مع استيفاء شرط التوزيع الجغرافي وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشان ويتم قبولهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم مركزيا بمعرفة اللجنة طبية العليا.

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بالنسبة للطلاب المعوقين والمكفوفين طبقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات يجوز نقل قيدهم او قبولهم عند استنفاذ مرات الرسوب استثناءً من شرط المجموع وفقا لحالات الاعاقة.وكشفت عن شروط قبول الطلاب المكفوفين بكلية الالسن يتم قبولهم بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات الذي يصدر كل عام وبشرط حصولهم على الثانوية العامة هذا العام وبمجموع 50% على الاقل + مجموع الثلاث لغات المطبق في الكلية في عام الالتحاق مع الإقامة فى نطاق الجامعة ويتم قبولهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم مركزيا بمعرفة اللجنة طبية العليا.ويشترط لقبول الطلاب بكلية الألسن اتقان الطالب الكفيف التعامل مع الحاسب الآلي (الكمبيوتر) نظرا لأن الطالب يمتحن مقرراته الدراسية من خلال جهاز الحاسب الآلي.وأكدت الدكتورة رنا الهلاللي علي توفير كافة المساعدات الطلابية من خلال صندوق التكافل المركزي والفرعي بالكليات وذلك لمساعدة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من سداد الرسوم الدراسية ورسوم المدن الجامعية والعلاج للمرضى منهم.وأشار مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس الي توفير الامكانيات والمرافق اللازمة لتسهيل انخراط الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالأنشطة التي تجرى في الجامعة لاعطاء الفرصة لهم بأن يكون لهم دور ايجابي في المجتمع واستغلال طاقاتهم بأفضل صورة ممكنة بالاضافة الي استثنائهم من شروط الالتحاق بالمدن الجامعية ، وتغطية مصاريفهم بالكامل من صندوق التكافل.وتابعت الدكتورة رنا الهلالي أن المركز يشارك الطلاب في دورات تدريبية تعد لهم خصيصاً بمركز الخدمة العامة ومركز الإبصار وذلك في نفس الفترة من إجازة نصف العام وأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني وعلى نفقة صندوق التكافل الاجتماعي المركزي .إعداد لجان خاصة للامتحانات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين- ضعاف البصر) من خلال توفير ملاحظ يقوم بالكتابة للطالب ، وفي حالة مواد اللغات يقوم القسم المختص بتوفير معيد او احد المختصين لضمان سير الامتحان للطالب اما بالنسبة للطالب الكفيف يتم امتحانه من خلال أجهزة الحاسب المتخصصة وفقا لطريقة برايل.وكشفت مديرة مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس أنه تم انشاء كيان موحد لخدمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة تحت مسمى " نادي فرسان الإرادة " ومقره بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب .وأوضحت الدكتورة رنا أنه يوجد بالكلية الالسن ما يقرب من مائة طالب كفيف في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا موزعين بأقسام ( اللغة العربية – والانجليزية – الاسبانية – الايطالية – الالمانية – التركية ) بالإضافة إلى دراسة بعض اللغات كلغة ثانية مثل اللغة الفرنسية والفارسية.