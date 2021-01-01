حقوق عين شمس تعلن أسماء المقبولين لطلاب دبلومات الدراسات العليا



حقوق عين شمس حقوق عين شمس





أعلن الدكتور محمد الصافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس كشوف بأسماء طلاب دبلومات الدراسات العليا المستجدين للعام الجامعي 2021-2022 في جميع الدبلومات.

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وأكد الدكتور محمد الصافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه وافق مجلس الكلية على إلغاء تسجيل جميع رسائل الدكتوراه التى لا يقوم مسجلوها بسداد جميع الرسوم الدراسية المستحقة عليهم خلال ستين بوما من هذا التاريخ.

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وكان قد قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إنه استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام Bubble Sheet للمرة الأولى لطلبة الفرقة الأولى الشعبة الإنجليزية وسوف يتم عقد امتحان تجريبي في مقرر مادة الاقتصاد بنظام Bubble Sheet لطلاب الفرقة الأولى.وأكد الدكتور محمد صافي حرص الكلية لتدريب وتأهيل الطلاب لخوض هذا النمط من الامتحانات سوف يعقد هذا الامتحان التجريبي يوم الأربعاء الموافق 27 ابريل في تمام الساعة 9 - 10 صباحاً في مدرج الاحتفالات وفقاً للقواعد التالية:1- حضور الامتحان التجريبي إجباري لجميع طلاب الفرقة الأولى، ولجميع الطلاب المحملين بهذه المادة من الفرق الأعلى.2-توزيع الطلاب في أماكنهم داخل لجنة الامتحان سيكون وفقاً لأرقام الجلوس.3-يجب أن يتواجد الطلاب بمدرج الاحتفالات قبل موعد الامتحان على الأقل 15 دقيقة.4- احضار قلم جاف على الأقل.