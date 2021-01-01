لعمل «الدجاج السبايسي مع الصلصة» بطريقة شهية

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الدجاج السبايسي مع الصلصة


تعتبر وجبة الدجاج هى من الوجبات الرئيسية على أي مائدة، حيث يعشقها كثير من الناس لسهولة تحضيرها، لذلك نعرض لكم اليوم طريقة مختلفة للدجاج السبايسي مع الصلصة :

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من السكّر البنيّ.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

أربع ملاعق كبيرة من صلصة الصّويا.

ملعقتان صغيرتان من الزّنجبيل المفروم.

ملعقتان صغيرتان من الثّوم المفروم.
ملعقتان كبيرتان من الصّلصة الحارة.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزّيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

أربع قطع من صدور الدجاج المخلّى من العظم والمقطّع إلى شرائح.

ملعقة كبيرة من الزّيت النّباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التّحضير:

اخلطي السكّر، والعسل، وصلصة الصّويا، والزّنجبيل، والثّوم، والصّلصة الحارة في وعاءٍ صغير. تبّلي شرائح الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ثم سخّني الزّيت في مقلاةٍ كبيرة ذات قاعٍ سميك، فوق نار متوسّطة الحرارة.

وبعدها أضيفي شرائح الدجاج إلى المقلاة، قلّبيها مع الزّيت حتى يُصبح لونها ذهبيّاً، ثمّ أضيفي الصّلصة الحارّة والحلوة التي جهّزتيها مُسبقاً، ثم خفّفي الحرارة تحت المقلاة لمدّة ثماني إلى عشر دقائق، ثم قدّمي الدجاج السبايسي مع الأرز الأبيض المفلفل وبعدها قدميه .

المصدر: akhbarelyom

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