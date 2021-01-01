أفضل طريقة لتعقيم منتجات طفلك وتطهيرها



تعقيم منتجات طفلك وتطهيرها تعقيم منتجات طفلك وتطهيرها



يجب على الآباء دائمًا استخدام المطهر المثالي لإزالة التلوث الميكروبي لكل ما يتلامس مع فم الطفل مثل أدوات التغذية البلاستيكية والمعدنية مثل زجاجات التغذية واللهايات والألعاب ومدلك اللثة وأدوات المائدة وما إلى ذلك.



إحدى الطرق المهمة التي يمكن للوالدين من خلالها دعم أطفالهم الصغار للبقاء بصحة جيدة وآمن هو تقليل فرص إصابتهم بالمرض.



الأم وحدها هي التي تعرف مدى ضعف طفلها المولود بعد رحلة شاقة استمرت تسعة أشهر، خلال الأشهر الأولى بعد الولادة ، لا يزال الجهاز المناعي للطفل في طور النمو ، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى من الجراثيم الجديدة وغير المألوفة التي لم يكونوا مستعدين لمكافحتها بعد.

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بين الزحف على الأرض حتى لمس الأسطح ، يميل الأطفال إلى وضع كل شيء تقريبًا في أفواههم والذي قد يحتوي على جراثيم ضارة تؤدي إلى مرض أو عدوى، لهذا السبب يجب على الآباء توخي الحذر دائمًا فيما يتعلق بكيفية الحفاظ على صحة طفلهم الصغير وحمايته، وخاصة في أيامنا هذه ، يجب على الآباء جعل التطهير جزءًا من نظام النظافة اليومية حول أطفالهم وأنفسهم.جنبًا إلى جنب مع ممارسة النظافة الشخصية الجيدة ، اتبع هذه النصائح القليلة للحفاظ على أغراض الأطفال اليومية نظيفة ومعقمة ولإبقاء الجراثيم في مكانها.تعقيم أدوات تغذية الأطفال :- إحدى الطرق المهمة التي يمكن للوالدين من خلالها دعم أطفالهم الصغار للبقاء بصحة جيدة وآمن هو تقليل فرص إصابتهم بالمرض، ومن ثم ، فإن التعقيم الشامل للمنتجات التي تلامس فم الطفل مثل جميع أدوات التغذية ، والحلمات (الحلمات) ، وأدوات المائدة ، واللهايات ، والألعاب وما إلى ذلك أمر بالغ الأهمية حقًا.- أثبتت المعقمات البخارية فعاليتها حقًا في هذه الحالة وتساعد في القضاء على ما يقرب من 99.9? من الجراثيم المنزلية بشكل طبيعي وآمن بمساعدة البخار.- تأتي مع نظام قطع تلقائي يقوم تلقائيًا بإيقاف تشغيل جهاز التعقيم بمجرد اكتمال الدورة ، كما تتوفر هذه المعقمات في 2 إلى 3 تكوينات مختلفة يمكن للوالدين اختيارها حسب حاجتهم.- اختر مطهرًا مضادًا للبكتيريا والفطريات :يجب على الآباء دائمًا استخدام المطهر المثالي لإزالة التلوث الميكروبي لكل ما يتلامس مع فم الطفل مثل أدوات التغذية البلاستيكية والمعدنية مثل زجاجات الرضاعة ، واللهايات ، والألعاب ، ومدلك اللثة ، وأدوات المائدة ، وما إلى ذلك.ثانيًا ، مطهر بمضاد ، تعتبر الخصائص البكتيرية والمضادة للفطريات هي الخيار الأفضل خلال هذا الوقت حيث سيكون ذلك مفيدًا جدًا لتطهير الفواكه والخضروات أيضًا بالإضافة إلى المرافق الأخرى، لم يعد استخدام الطريقة التقليدية المتمثلة في مجرد غسل منتجات الأطفال والأكل بالماء فعالاً في القضاء على البكتيريا والجراثيم، من المهم جدًا للوالدين اتباع ممارسة منتظمة لاستخدام المطهرات وجعلها جزءًا من روتينهم اليومي.- كن حذرًا عند اختيار منظف الغسيل :- بينما نشدد على التدقيق فيما يأكلونه ويلعبون به ، ما زلنا بحاجة إلى الاهتمام بما يرتدونه، لذلك ، اختر منظفًا يضمن القضاء على الجراثيم التي توجد عادة في ملابس الأطفال ، مثل البكتيريا والفطريات، هذه واحدة من أهم الميزات التي يجب مراعاتها عند اختيار منظف غسيل الأطفال ، كما أن بشرة الطفل ناعمة وحساسة بالمقارنة مع بشرة الكبار.- هذا يعني أن أي شيء يتلامس مع بشرة الطفل الرقيقة يجب أن يتم اختباره من قبل أطباء الجلدية، وبالتالي ، اخترالمنتجات المختبرة جيدًا والمعتمدة سريريًا، لا تختار المنظفات ذات الرائحة العالية ، اختر دائمًا منظف الغسيل الذي يحتوي على رائحة خفيفة وخفيفة جدًا ويجب أن يكون خاليًا من الفوسفور واللمعان والملونات والمبيضات لأنها يمكن أن تهيج طفلك.- لا تتخطى تعقيم الأطعمة الخاصة بالرضع والأطفال الصغار :- الغذاء جزء لا يتجزأ من نمو وتغذية الأطفال، يعد اختيار الغذاء الأمثل للتغذية أمرًا مهمًا للغاية وينطبق الشيء نفسه على الحفاظ على نظافة الطعام، يجب على الآباء دائمًا تشجيع أطفالهم على تناول الفاكهة والخضروات مع التأكد من غسل الفواكه والخضروات التي يتم تغذيتها بشكل صحيح تحت الماء ثم إزالتها تمامًا لإزالة الجراثيم من سطحها.- المنزل النظيف والمعقم هو المحيط المثالي للمولود الجديد لينمو، لذلك ، يوصى بأن يأخذ الآباء وجميع الأسر الجديدة هذه الإجراءات بجدية وأن تجعلها ممارسة يومية لأسرة وأسلوب حياة صحيين.