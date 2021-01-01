6 فوائد لـ«تبخير الشعر» في المنزل



تبخير الشعر تبخير الشعر



شعرك سمة مهمة لمظهرك ومن الضروري العناية به، ومع ذلك ، يعاني عدد كبير من الأشخاص من الشعر الجاف أو الهش أو المهمد.



يتعرض شعرك يوميًا لعدد من الظروف القاسية التي تسبب جفاف الشعر، العوامل البيئية مثل الهواء البارد والتلوث ومنتجات تصفيف الشعر بالحرارة "أدوات فرد الشعر ومجففات الشعر" أو بخاخات الشعر كلها عوامل تساهم في هذه المشكلة، تبخير الشعر طريقة فعالة وسهلة لعكس هذا التأثير، وهي تقنية تستخدم لإعادة الرطوبة إلى خيوط الشعر وتساعد على فتح الجلد لزيادة امتصاص الماء والمنتجات الأخرى.



في هذه العملية، يتم تطبيق البخار على الشعر وفروة الرأس لفترة محددة من الوقت، تعمل الحرارة الرطبة على ترطيب جذع الشعر، وتفتح الجلد، وتسمح بامتصاص أفضل للزيوت أو الأمصال أو غيرها من منتجات العناية بالشعر.

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ما هو تبخير الشعر؟- يشير تبخير الشعر إلى عملية وضع البخار على فروة رأسك وشعرك، يساعد تطبيق الحرارة والرطوبة على ترطيب الشعر بعمق ويسمح بامتصاص أفضل لمنتجات الشعر.- يمكن العثور على أجهزة تبخير الشعر بأحجام وأنواع مختلفة، يمكنك اختيار جهاز بخار صغير محمول باليد أو جهاز أكثر احترافية تستخدمه صالونات تصفيف الشعر.- فوائد تبخير الشعر:فيما يلي بعض الفوائد المحتملة لتبخير شعرك بين الحين والآخر:- يعمل التبخير على فتح فروة الرأس ويؤدي إلى امتصاص أفضل لمنتجات العناية بالشعر مثل المكيفات والأمصال.- يرطب وينعم خيوط الشعر ويقلل التكسر بشكل فعال .- يوفر الترطيب لفروة الرأس ويحسن صحة فروة الرأس.- إنه مفيد بشكل خاص للأشخاص ذوي الشعر المجعد لأنه يعالج تجعيد الشعر بشكل عميق.- يساعد على استعادة الرطوبة ويمنع جفاف الشعر.- من المعروف أن التبخير يزيد من تدفق الدم إلى فروة الرأس ويعزز نمو الشعر.- نصائح لتبخير الشعر :إليك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك قبل تبخير شعرك:- اتركي شعرك يبرد بعد البخار، يساعد التبريد في إغلاق الجليدات المفتوحة وحبس الرطوبة في الداخل.- لاتبالغ بها، يكفي كيّ شعرك بالبخار مرة في الشهر.- الوقت المثالي لتبخير الشعر هو 15-20 دقيقة، هذا يسمح بالتغلغل العميق للمكيفات أو الأمصال ويرطب الشعر بشكل صحيح.خطوات إتباعها أثناء تبخير الشعر بالمنزلفيما يلي بعض الخطوات السهلة التي يجب اتباعها أثناء تكييف شعرك:- اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.- ضعي قناع الإصلاح المفضل لديك على فروة رأسك وشعرك وقم بتدليكه على فروة رأسك.- اربطي شعرك في عقدة فضفاضة أو على شكل كعكة.- قم بتسخين شعرك باستخدام جهاز بخار الشعر أو لف منشفة دافئة ورطبة على شعرك وتعريضه للبخار.- بعد 15-20 دقيقة ، اشطفي شعرك بالماء البارد وضعي البلسم.- أشياء للقيام بها أثناء التبخير :إذا كنت تقومين بكي شعرك بالبخار لأول مرة ، فيمكن أن يساعد ما يلي في تعظيم فوائد البخار:1- قبل حمام البخارإذا كان شعرك مجعدًا ، قومي بالبخار برفق. استخدمي بلسمًا عميقًا أو قناع إصلاح على شعرك قبل التبخير.2- أثناء التبخيراخلطي القليل من زيت الشعر الطبيعي ، مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ، مع مكيفك أثناء تبخير شعرك. لديهم مجموعة واسعة من الفوائد التي تتراوح من تغذية الشعر والترطيب العميق لتقوية الشعر.3- بعد حمام البخارمن المهم ترك شعرك يبرد بشكل صحيح بعد جلسة البخار، يمكنك شطف شعرك بالماء البارد وتطبيق بلسم متوازن درجة الحموضة لتجنب التجعد بعد حمام البخار.- أشياء لا يجب القيام بها أثناء التبخيرتجنب هذه الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس عند تبخير شعرهم:1- لا تغطي رأسك- لا تغطي رأسك بغطاء بلاستيكي أو غطاء دش أثناء التبخير ، حيث لا يسمح ذلك بالتغلغل المناسب للرطوبة أو المنتج في جذع شعرك.- يمكنك استخدام منشفة دافئة لتغليف الشعر إذا لم تشعري بالراحة في تعريضه للبخار المباشر.2- لا تترك شعرك لأسفلاربطي دائمًا كعكة فضفاضة أو اربطي ذيل الحصان لأعلى قبل تبخير شعرك. بهذه الطريقة ، يتم ترطيب شعرك بشكل صحيح من الجذور إلى الأطراف ولا يتم إهمال الأطراف.3- يجب ألا تكون درجة الحرارة شديدة السخونة ولا تبخر لفترة طويلةتجنبي تبخير شعرك أكثر من اللازم لأن ذلك قد يجعله ضعيفًا ويؤدي إلى تساقط الشعر . من الأفضل أن تقومي بكي شعرك بالبخار مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. لا تقم بالبخار لأكثر من نصف ساعة في المرة الواحدة.- ما هي أنواع الشعر التي تتطلب عادة التبخير؟سيلاحظ الأشخاص الذين يعانون من الشعر الجاف أو المجعد أبرز فوائد تبخير الشعر حيث يعمل البخار على تنعيم الشعر وترطيبه بشكل طبيعي، علاوة على ذلك ، إذا كان شعرك يعاني من أضرار كيميائية (بسبب علاجات استرخاء الشعر ، أو تلوين الشعر ، أو التبييض) ، يمكن أن يعمل تبخير الشعر على ترطيب شعرك بعمق وتحسين ملمسه .- من الذي يجب عليه تجنب تبخير الشعر؟تجنبي تبخير شعرك إذا كنت تعانين من أي مشاكل في فروة الرأس مثل التهاب الجريبات والصدفية والتهاب الجلد الدهني، يمكن أن يؤدي التبخير إلى تهيج القشور أو القروح الموجودة على فروة رأسك ويؤدي إلى تساقط الشعر.