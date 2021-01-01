طريقة جديدة لتحضير «السمك الماكريل» في الفرن



لتحضير «السمك الماكريل» في الفرن لتحضير «السمك الماكريل» في الفرن



تحرص جميع الأمهات على تجهيز أغراض العزومات قبل رمضان بأيام، خاصة عند الأمهات العاملات اللاتي يحرصن على تجهيز معظم المشروبات والحلويات قبل البدء في أيام الصيام والاحتفاظ بها في الفريزر لتوفير الوقت والجهد في الشهر الكريم.



وتستعرض «بوابة أخبار اليوم»، مقادير وطريقة تحضير «سمك ماكريل في الفرن» خطوة بخطوة بطريقة سهلة وبسيطة، وهي كالآتي:



المقادير

قد يعجبك أيضا...

السمك : 1 كيلو (ماكريل)فلفل رومي : ربع كيلوفلفل أخضر حار : قرنطماطم : 3 حباتالثوم : 5 فصوص (مهروس)الزيت النباتي : ربع كوبالبصل : 1 حبة (متوسط الحجم)ملح : رشّةالكمون : رشّةكزبرة خضراء : 3 ملاعق كبيرة (مفرومة)عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة (حامض)اقرأ أيضا| قبل العيد.. طريقة عمل «بيتي فور الشيكولاتة» بالمنزلطريقة التحضير- نظّفي السمك بالماء والليمون جيداً.- قطّعي الطماطم إلى قطع صغيرة الحجم والبصل والفلفل إلى حلقات.- اخلطي الخضار في وعاء عميق، وأضيفي نصف كمية الثوم، وأضيفي الملح، والكمون، وعصير الليمون، والكزبرة الخضراء، وشرائح البصل.- في صينية فرن ضعي السمك ثم تبليه من الداخل بالثوم والملح والكمون.- ضعي كمية من خليط الخضار داخل السمك ووزعي باقي الكمية فوق السمك وحوله، ومن ثم أضيفي الزيت ثم ضعي الصينية لحوالي 20 دقيقة على نار متوسطة ثم أدخليها الفرن لتتحمر ويصبح السمك ذهبي اللون.- أخرجي صينية سمك الماكريل من الفرن وقدميها ساخنة.