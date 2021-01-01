إليكي أعراض سرطان الرحم لاكتشافها مبكرا



سرطان الرحم سرطان الرحم



يعد سرطان الرحم من أخطر الأمراض النسائية حيث يمكن أن يتسبب فى مضاعفات خطيرة قد تصل للوفاة إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه مبكرا وبشكل صحيح



ومن أم الأشياء التى تساعد فى اكتشاف سرطان الرحم فى مراحله المبكرة هى المعرفة المسبقة بأعراضه واجراء الفحوصات الطبية فور اكتشافها.



نكشف لكم أهم أعراض سرطان الرحم وفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic”

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