الأهلي يطلب السعة الجماهيرية الكاملة لملعب مباراة وفاق سطيف



جماهير الاهلي جماهير الاهلي

أكد مصدر داخل الأهلي، أن إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب سترسل خطاباً رسمياً غداً إلي اتحاد الكرة بهدف التواصل مع الجهات المعنية لتحديد السعة الجماهيرية لملعب مباراته مع وفاق سطيف الجزائري .



ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري 7 مايو المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.وعلم مراسل يلا كورة أن خطاب الأهلي سيتضمن طلب السعة الجماهيرية الكاملة للملعب الذي يستضيف المباراة.وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن الأهلي سيطلب السعة الجماهيرية الكاملة للملعب إيماناً من ثقة إدارته وكل جماهيره في تقدير الجهات المعنية وقوفها خلف الفريق في مهمته كممثل وحيد للكرة المصرية في مسابقات الأندية الأفريقية حالياً.



وأضاف، أن الأهلي يثمن جهود كل مؤسسات الدولة في حفظ الأمن بالبلاد والذي بات واضحاً للجميع تاركاً لهم تحديد الملعب الذي يروه لإستضافة تلك المباراة.وحدد الأهلي في وقت سابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ملعبه بالسلام كاستاد رئيسي له وملعب القاهرة هو الثاني في الاختيارات.