تعرف علي قصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم سُلمة



زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم سُلمة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم سُلمة



نعيش خلال شهر رمضان المبارك نفحات إيمانية جليلة، وما أطيب أن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذا الشهر الكريم.



وفي حلقات متواصلة، ترصد "الشروق" حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في منزله كزوج، موضحة علاقته بزوجاته "أمهات المؤمنين"، في سلسلة بعنوان: "نساء النبي"، وذلك كما وردت في الكتاب الذي يحمل نفس الاسم للكاتبة الدكتورة عائشة عبدالرحمن المعروفة بـ"بنت الشاطئ".



قصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم سلمة

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انتظر كبار الصحابة حتى انتهت عدة أم سلمة فتقدم إليها منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه خاطبا، فردته برفق، وتلاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يكن حظه منها غير حظ صاحبه، ومن بعدهما بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، فتمنت لو يتاح لها هذا الشرف العظيم، لكنها أشفقت وقد جاوزت سن الشباب، ومعها أطفال صغار ألا تملأ مكانها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب عائشة وحفصة.وأرسلت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر وتقول إنها غيري مسنة وذات عيال، فقال صلى الله عليه وسلم: "أما أنك مسنة فأنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله عنك، وأما العيال فإلى الله ورسوله"، وتم زواجهما في سنة 4 من الهجرة.وتقول أم سلمة وذكرت إدخالها إلى بيت زينب بنت خزيمة بعد وفاتها: فإذا جرة هناك، فاطّلعت فإذا فيها شيء من شعير، وإذا رحى وبرمة وقدر نظرت فإذا فيها كعب من إهالة – وهو الشحم – فأخذت ذلك الشعير فطحنته ثم عصدته في البرمة، وأخذت الكعب من الإهالة فأدمته به، وكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أهله ليلة عرسه.وتكلفت عائشة وحفصة ما أطاقتا من شجاعة لتستقبلا الزوجة الجديدة بشيء من المجاملة، لكن عائشة رضي الله عنها لم تطق صبرا على هذا التكلف، فكشفت لحفصة عما تطوي من غيظ وغيرة.وروى الواقدي حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، حزنت حزنا شديدا لما ذكر من جمالها، فتلطفت حتى رأيتها، فرأيت والله أضعاف ما وصفت به، فذكرت ذلك لحفصة، وكانتا يدا واحدة، فقالت: لا والله، إن هي إلا الغيرة، ما هي كما يقولون وذكرت كبر سنها، فرأيتها بعد ذلك فكانت لعمري كما قالت حفصة، ولكني كنت غيري".وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أين كنت منذ اليوم؟ قال: يا حميراء كنت عند أم سلمة، فقلت: أما تشبع من أم سلمة؟ فتبسم.وبدا واضحا أن أم سلمة تعرف قيمة نفسها وقدرها، وتأبى أن تمس عائشة رضي الله عنها أو سواها المساس بكرامتها، وقد أعزها مجد عتيق موروث وآخر حديث مكتسب، وكذلك أبت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتحدث في مراجعة أمهات المؤمنين لزوجهن المصطفى صلى الله عليه وسلم.وقال ابن الخطاب لابنته حفصة إحدى الأيام: "يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه، فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة".وهنا دخلت أم سلمة على حفصة فقالت لعمر بن الخطاب: "عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله وأزواجه؟" فقال عمر: فأخذتني، والله أخذا كسرتني به عن بعض ما كنت أجد.ويقول أهل العلم بالنسب إن سلمة هو الذي عقد للنبي صلى الله عليه وسلم على أمه أم سلمة، فزوجه أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب، عمه الشهيد رضي الله عنه، وقال وقتها صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ترون كافأته؟، كما شب إخوته زينب وعمر ودرة في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته.