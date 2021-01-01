ظهور سلالة لفيروس كورونا في إسرائيل



فيروس كورونا في إسرائيل فيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف 3 إصابات بطفرتين جديدتين من فيروس كورونا في مطار بن جوريون، لدى عائدين من الخارج.



وقالت القناة العبرية الـ 13، أن الوزارة كشفت عن الإصابات الجديدة عن طريق فحوصات PCR وكذلك فحص التسلسل الجيني، وتبين من خلالها اكتشاف حالتين لشخصين يحملان طفرة BA5.



وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الكشف عن هاتين الحالتين جاء بعد الكشف عن حالة سابقة قبل يومين فقط، تحمل الطفرة الجديدة لفيروس كورونا BA4، وهي سلالة تنتشر بشكل رئيسي في جنوب أفريقيا.

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وكانت إسرائيل أعلنت إلغاء قرار الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة على خلفية انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.وأشارت وزارة الصحة في بيان أصدرته يوم الأربعاء الماضي، أن القرار يستثنى منه الأماكن التي ترتفع فيها احتمالية الإصابة مثل المستشفيات، ودور رعاية المسنين، والمطارات.