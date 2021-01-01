شركة سوني تبدأ هذا الأسبوع في دفع ميزة معدل التحديث المتغير لأجهزة PS5

سوني
أعلنت شركة سوني مؤخراً عن خططها لدفع ميزة معدل التحديث المتغير في تحديث جديد ينطلق لاحقاً هذا الأسبوع لمنصة PS5.
تصدر سوني تحديث جديد هذا الأسبوع لأجهزة PS5 تجلب من خلاله ميزة معدل التحديث المتغير VRR للأجهزة.
ولقد أكد”Hideaki Nishino” على أن ميزة معدل التحديث الديناميكي المتغير ستعمل على تحسين المرئيات في ألعاب أجهزة PS5، لتعالج مشكلة سرعة الإطارات وأيضاً تمزق الشاشة في الألعاب.
ومن المقرر أن تتوفر الميزة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع، كما تؤكد سوني على دعم عدد من الألعاب لميزة VRR بدءاً من الأسبوع المقبل والتي تشمل:
لعبة Astro’s Playroom
لعبة Call of Duty: Vanguard
لعبة Call of Duty: Black Ops Cold War
لعبة Destiny 2
لعبة Devil May Cry 5 Special Edition
لعبة Dirt 5
لعبة Godfall
لعبة Marvel’s Spider-Man Remastered
لعبة Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
لعبة Ratchet & Clank: Rift Apart
لعبة Resident Evil Village
لعبة Tiny Tina’s Wonderlands
لعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
لعبة Tribes of Midgard
أيضاً من المقرر أن يتاح إستخدام ميزة معدل التحديث المتغير في ألعاب أخرى، إلا أن الآداء المتوقع للميزة سيختلف وفقاً لكفاءة وآداء الشاشة أو جهاز التلفاز المستخدم مع الميزة.
يذكر أن إضافة ميزة معدل التحديث المتغير لأجهزة PS5 يدعم سوني في منافسة مايكروسوفت وأجهزة Xbox Series X / S التي تقدم بالفعل هذه الميزة للمستخدمين.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!