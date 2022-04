شركة سوني تبدأ هذا الأسبوع في دفع ميزة معدل التحديث المتغير لأجهزة PS5

سوني سوني

أعلنت شركة سوني مؤخراً عن خططها لدفع ميزة معدل التحديث المتغير في تحديث جديد ينطلق لاحقاً هذا الأسبوع لمنصة PS5.



ولقد أكد”Hideaki Nishino” على أن ميزة معدل التحديث الديناميكي المتغير ستعمل على تحسين المرئيات في ألعاب أجهزة PS5، لتعالج مشكلة سرعة الإطارات وأيضاً تمزق الشاشة في الألعاب.

ومن المقرر أن تتوفر الميزة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع، كما تؤكد سوني على دعم عدد من الألعاب لميزة VRR بدءاً من الأسبوع المقبل والتي تشمل:لعبة Astro’s Playroomلعبة Call of Duty: Vanguardلعبة Call of Duty: Black Ops Cold Warلعبة Destiny 2لعبة Devil May Cry 5 Special Editionلعبة Dirt 5لعبة Godfallلعبة Marvel’s Spider-Man Remasteredلعبة Marvel’s Spider-Man: Miles Moralesلعبة Ratchet & Clank: Rift Apartلعبة Resident Evil Villageلعبة Tiny Tina’s Wonderlandsلعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siegeلعبة Tribes of Midgardأيضاً من المقرر أن يتاح إستخدام ميزة معدل التحديث المتغير في ألعاب أخرى، إلا أن الآداء المتوقع للميزة سيختلف وفقاً لكفاءة وآداء الشاشة أو جهاز التلفاز المستخدم مع الميزة.يذكر أن إضافة ميزة معدل التحديث المتغير لأجهزة PS5 يدعم سوني في منافسة مايكروسوفت وأجهزة Xbox Series X / S التي تقدم بالفعل هذه الميزة للمستخدمين.