الإعلان الرسمي عن Watch GT 3 Pro من هواوي فى 28 من أبريل



Watch GT 3 Pro Watch GT 3 Pro

حددت شركة هواوي يوم 28 من أبريل لإطلاق إصدارها الجديد من الساعات الذكية Watch GT 3 Pro على أن ينطلق الحدث في السوق الصيني.



شاركت العملاق الصيني هواوي فيديو تشويقي على منصة Weibo لساعة Watch GT 3 Pro الذكية المرتقبة، والذي يؤكد دعم الساعة الذكية مقاومة الماء عند عمق 30 متر.



من جانب أخر لم تقدم هواوي تفاصيل أكثر حول تصميم ومواصفات إصدارها القادم من الساعات الذكية، لذا من المرتقب أن تكشف عن تفاصيل كاملة حول ساعة Watch GT 3 Pro الذكية في الحدث الرسمي المقرر عقده غي 28 من أبريل.

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يذكر أن هواوي تستعد أيضاً لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Mate Xs 2 في الحدث المقرر عقده في 28 من أبريل.