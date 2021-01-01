بسعر 250 دولار سماعات Momentum True Wireless 3 من Sennheiser تتمتع بعزل أفضل



سماعات Momentum True Wireless 3 سماعات Momentum True Wireless 3

ستطلق Sennheiser أحدث سماعات أذن لها؛ Momentum True Wireless في شهر أبريل. واليوم، كشفت الشركة رسميًا عن Momentum True Wireless 3 بعد التلميحات الأولية خلال حدث الشهر الماضي.



ستأتي السماعات الجديدة أرخص بـ 50 دولارًا من Momentum True Wireless 2 التي تم إطلاقها لأول مرة في 2018.



التغيير الرئيسي في MTW3 هو قرص Sennheiser الذي تم إجراؤه لعزل الضوضاء النشط (ANC). وتقول الشركة إن إعدادها الإخباري “التكيفي” يراقب الضوضاء المحيطة باستمرار لمنعها في الوقت الفعلي.

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بمعنى آخر، ستقوم سماعات الأذن بضبط العزل تلقائيًا بناءً على أي قعقعة بيئية دون الحاجة إلى تغيير أي إعدادات يدويًا. تقوم سماعات الأذن وسماعات الرأس الأخرى بهذا، لكن هذا لا يجعلها أقل سهولة في الاستخدام.الفرق الآخر بين نماذج الجيل الثاني والثالث هو التصميم. حيث كان المنتجان السابقان من Momentum True Wireless يحتويان على لوحة لمس دائرية أكثر، ولكن مع MTW3، أعطت لشركة السماعة شكلاً مربعًا أكثر.ووفقًا لـ Sennheiser، الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو جودة الصوت الممتازة. تقول الشركة أن محول الطاقة True Response الخاص بها مقترن بمحركات ديناميكية بـ 7 مم للحصول على صوت غامر مع “صوت Bass عميق، وترددات عالية مفصلة.كما يوفر تطبيق Smart Control الخاص بالشركة القدرة على تعديل EQ وتوفر ميزة تخصيص الصوت اختبارًا للسمع لتلبية ملف تعريف الصوت لأذنيك.تتوفر سماعات Sennheiser Momentum True Wireless 3 للطلب المسبق الآن وسيتم إطلاقها في 10 مايو. تبلغ تكلفة سماعات الأذن 249.95 دولارًا وسيكون لديك خيار اللون الأسود والأبيض والجرافيت.